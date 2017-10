Symbolické. Kubišová naposledy koncertovala v Praze, při písni Modlitba diváci se slzami povstali

před 1 hodinou

Zpěvačka Marta Kubišová v pátek večer zřejmě naposledy vystoupila v Praze. V beznadějně vyprodané Lucerně v závěru koncertu nabídla také legendární skladbu Modlitba - ta vznikla po sovětské okupaci v srpnu 1968 a stala se neoficiální hymnou listopadu 1989. V posledních pár letech a měsících začala být znovu aktuální. Diváci ji na rozlučce Kubišové zpívali se slzami v očích, pak povstali a následoval nekonečný aplaus.

Zpěvačka Marta Kubišová v pátek večer zřejmě naposledy vystoupila v Praze. V beznadějně vyprodané Lucerně v závěru koncertu nabídla také legendární skladbu Modlitba.

"Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášt, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou," zpíval našlapaný sál. Diváci měli slzy v očích a po písni aplaudovali vestoje.

Píseň s hudbou Jindřicha Brabce a textem, který na motivy Jana Amose Komenského napsal Petr Rada, se po vojenské okupaci 21. srpna 1968 stala symbolem odporu proti vpádu armád Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Píseň se dvě desítky let nesměla vysílat v televizi ani rozhlase. Kubišová ji pak zpívala na demonstracích na Václavském náměstí a Letné v listopadu 1989. V poslední době jako by začala být znovu aktuální.

"Přeju vám krásné dny," rozloučila se žijící legenda s lidmi. Nekonečné ovace ji vrátily na pódium, kde si s dojatým publikem zazpívala píseň z repertoáru Beatles Hej Jude.

Koncert zahájila videoprojekce, v níž se ze svého obdivu ke Kubišové vyznaly osobnosti tuzemské kultury včetně Karla Gotta. Vystoupení pak Kubišová za doprovodu skupiny Petra Maláska zahájila písní Někde musí být ráj. Zpěvačka, která většinu koncertu absolvovala vsedě na židli se skleničkou vody na dosah, poté zazpívala své slavné písně ze 60. let jako Harmonika, Lampa, Ring-o-ding a S nebývalou ochotou, které doprovodil nadšený aplaus.

Jako první z hostů se představila Lucie Bílá, která si s Kubišovou zazpívala skladbu Dobrodružství s bohem Panem. Písně z období po roce 1989, které Kubišová označuje jako "druhou kariéru", poté zastoupily skladby Nechci být ta druhá a Teď. S druhým hostem Anetou Langerovou, kterou Kubišová označila za "svého anděla", si loučící se zpěvačka zazpívala duet Život není pes.

Další z hostů Václav Neckář své bývalé partnerce z tria Golden Kids věnoval skladby Podej mi ruku a projdem Václavák a Všechno je jenom jednou. Z představení v nedalekém Činoherním klubu si pozdravit Kubišovou odběhl herec Ondřej Vetchý. "Děkuju, že jsem mohl žít v její době," prohlásil.

Ke konci vystoupení zazněly také písně z jejího posledního studiového alba Soul. Závěr koncertu pak opět patřil hitům jako Nepiš dál nebo Magdalena.

Zástupci vydavatelství Supraphon během koncertu Kubišové předali multiplatinovou desku za album Songy a balady, jehož se prodalo 420.000 kusů. V těchto dnech zásadní deska české a slovenské hudební historie vychází v reedici.

Poslední pražské vystoupení jedné z největších osobností tuzemské popové scény bylo součástí jejího rozlučkového turné. Série koncertů nazvaných Marta naposledy začala 26. září v Košicích. S koncertní kariérou se chce rozloučit v rodných Českých Budějovicích 1. listopadu, tedy v den, kdy oslaví 75. narozeniny. Jedním z důvodů ukončení kariéry je její zdravotní stav. Předloni prodělala infarkt, který ji podle ní "vyvedl z omylu o nesmrtelnosti". Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit k veřejnému vystupování až po téměř dvaceti letech v listopadu 1989.

Video: Podívejte se na medailonek Marty Kubišové