Raper Stormzy přepisuje pravidla britské hudby, teď poprvé přijede do Prahy

Do Prahy míří první britský raper, který byl jednou z hlavních hvězd festivalu Glastonbury a také první ostrovní interpret jiné než bílé barvy pleti, jehož skladby se dostaly na první příčku tamní hitparády.

Muž vystupující pod přezdívkou Stormzy, který začínal s pouličním žánrem grime, vystoupí 4. března 2020 v pražském Roxy. Vstupenky za cenu 690 korun budou v prodeji od pátku. Dnes o tom informovala pořadatelská agentura Fource Entertainment.

Šestadvacetiletý Stormzy, kterému pro účinkování na letošním Glastonbury vyrobil speciální vestu s motivem britské vlajky umělec Banksy, kritizuje rasovou nerovnost, trestní právo či britskou politiku.

"Stormzy je dnes pro britskou hudbu a popkulturu stejně důležitý, jako bývali The Beatles nebo The Clash," napsal v recenzi jeho koncertu na Glastonbury pro Aktuálně.cz hudební kritik Honza Vedral.

Stormzy se jmenuje Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr., jméno má po matce ze západoafrické Ghany. Narodil se a vyrůstal v Londýně, rapovat po klubech prý začal už jako jedenáctiletý.

Podle vlastních slov ve škole nebyl příliš motivovaný, uspěl teprve u závěrečných zkoušek GCSE, které se v Británii skládají před završením povinné školní docházky.

Dva roky pak mimo jiné pracoval v oddělení pro zajištění kvality služeb ropné rafinerie.

Debutové EP jménem Dreamers Disease vydal roku 2014 a krátce nato se jako první raper, který nemá smlouvu s velkou nahrávací společností, objevil v populárním televizním pořadu Later with Jools Holland. Rok nato do britských žebříčků prorazil s freestylovým trackem WickedSkengMan 4.

Stormzyho track Vossi Bop nasbíral 12,7 milionu přehrání. | Video: Atlantic Records

Svou první plnohodnotnou desku Gang Signs & Prayer poslal na trh v únoru 2017. Vloni byla vyhlášena albem roku na cenách Brit Awards, kde Stormzy také získal sošku pro nejlepšího interpreta. Porotci mu dali přednost mimo jiné před popovým zpěvákem Edem Sheeranem.

Stormzy navíc na předávání cen vzbudil pozornost, když v rapovém freestylu nařkl anglickou premiérku Theresu Mayovou z toho, že nepodpořila přeživší oběti požáru v londýnské výškové budově Grenfell Tower. Při něm v červnu 2017 zemřelo přes 70 obětí.

Podle pořadatelů pražského koncertu Stormzy ještě do konce letošního roku vydá svou druhou dlouhohrající desku nazvanou Heavy Is the Head, na které má jako host účinkovat mimo jiné Ed Sheeran.