Sting a Shaggy z dovolené přivezli klidnou desku, kombinace reggae a popu nenásleduje trendy

před 1 hodinou

Společné album Stinga a jamajského zpěváka Shaggyho vůbec není "cool". Nemá velké ambice, zato vyzařuje zvláštní podmanivost, kvůli níž se říkají klišé o pozitivních vibracích reggae.

Dlouho to vypadalo jako vtip. Na letošním předávání hudebních cen Grammy uznávaný britský zpěvák Sting a pozapomenutý jamajský interpret reggae Shaggy ochotnicky přehráli žebrací scénku z newyorského metra - a bylo to z kategorie okamžiků, které by diváci nejraději hned zapomněli.

Shaggymu se podle jeho hitu z 90. let minulého století přezdívá "pan Boombastic" a odjakživa zní, jako by si z oblíbeného dětského seriálu Scooby Doo vypůjčil nejen umělecké jméno, ale také dikci a barvu hlasu.

O předsudcích, která jeho společná deska se Stingem vyvolá, nejlépe svědčí, jak ji teď na sociálních sítích uvedl britský hudební časopis NME: "Stingovo a Shaggyho popové a reggae album 44/876 vychází dnes a samozřejmě je příšerné."

Ve skutečnosti se těm dvěma povedlo natočit svobodomyslnou nahrávku. Sice není nijak zvlášť objevná nebo myšlenkově podnětná, ale tím, jak ignoruje současné trendy v popu i reggae, se jejím autorům daří na posluchače dokonale přenést pocit lehkosti, bezstarostnosti a hlavně přesvědčení, že ve studiu se především bavili. Užívali si čistou, spontánní radost z muziky, kterou mají rádi.

Ano, album 44/876 - pojmenované dle telefonní předvolby Velké Británie a Jamajky - vůbec není "cool". Nemá velké ambice, zato vyzařuje zvláštní podmanivost, kvůli níž se říkají klišé o pozitivních vibracích reggae.

Na papíře těžko představitelné spojení rozdílných světů Stinga a Shaggyho se hned v úvodní skladbě Morning Is Coming ukazuje jako překvapivě logické. Klasicky vystavěný reggae kus s jemnými dechy, důrazem na druhou dobu a prostým, repetitivním, přitom hybným basovým groovem stojí stejnou měrou na Stingově klidném, až soulově zastřeném výrazu a Shaggyho charakteristickém toastování - jak se označuje technika na pomezí rapu a zpěvu.

Ani jeden z interpretů se netlačí do polohy, která by mu neseděla nebo kterou už nevyzkoušel. Sting zůstává zasmušilým bardem, který se zde obloukem vrací ke zdrojům, z nichž čerpal už na přelomu 70. a 80. let s kapelou The Police.

Je přitom patrné, že po všech nedávných orchestrálních experimentech či vyprávění zimních příběhů na sólových albech se Stingovi konečně povedlo ve studiu uvolnit a vydechnout. Přitom v hlase zachoval stoický klid, na němž z nové desky stojí skladby 22nd Street nebo Sad Trombone - ta patří k nejsilnějším.

Stingův a Shaggyho singl nazvaný Don’t Make Me Wait má parametry letního hitu. | Video: Interscope Records

Škoda, že opačným směrem už to úplně nefunguje. Třeba novovlnnému disku Dreaming in the U.S.A. Shaggy svým horečným chrlením příliš nepomáhá k roztomilosti ani k retro náladě. Ale je to spíš výjimka.

Rozložení sil na albu 44/876 je vzácně vyrovnané. A to ve všech ohledech. Úsměvné zůstávají hlavně texty, které vesměs povrchně kolorují předvídatelná témata - napadnou každého, kdo někdy alespoň na fotce viděl jamajskou metropoli Kingston nebo zpěváka Boba Marleyho.

Na druhou stranu, to, jak se v nich Sting se Shaggym neustále oslovují a popichují, ukazuje, že jim skutečně šlo hlavně o zachycení společné vlny a toho, jak je spolupráce na reggae bavila. Nejlépe je to patrné z hybnějších kusů, singl Don’t Make Me Wait má v tomhle ohledu dokonce parametry letního hitu, navíc bez balastu typické umělohmotné produkce dnešní doby.

Sting & Shaggy: 44/876 A&M Records / Interscope 2018

Společná deska Stinga a Shaggyho vůbec není příšerná. Připomíná, že do hudby nepatří předsudky a že k dobrému výsledku leckdy stačí uvolněnost.

Působí, jako by spolu Sting a Shaggy odjeli na dovolenou a nehledě na to, co se kde děje a jaké kolem sviští trendy, zůstali celou dobu zatraceně v klidu.

Výsledek tedy možná není "cool", ale určitě je "v pohodě".

Autor je šéfredaktor hudebního časopisu Headliner