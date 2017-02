Slavná australská kapela Midnight Oil vystoupí na Colours of Ostrava

před 11 minutami

Legendární australská rocková kapela Midnight Oil vystoupí na festivalu Colours of Ostrava. V Česku zahraje poprvé, a to během světového turné, kterým slaví návrat na pódia. Původně skupina ukončila již v roce 2002 činnost, když ji kvůli politickým aktivitám opustil frontman Peter Garrett. Loni v květnu ale byla kapela obnovena. Skupina Midnight Oil prodala miliony alb a získala jedenáctkrát cenu Australian Recording Industry Association. Proslavila se hity jako Forgotten Years, Blue Sky Mine, The Dead Heart nebo Beds Are Burning. Do Ostravy dorazí v původní sestavě.

autor: ČTK