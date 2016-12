14. 12. 2016

Na festivalu Colours of Ostrava příští rok poprvé v České republice vystoupí britská soulová zpěvačka Laura Mvula. Byla už hvězdou na festivalech Glastonbury nebo Womad a byla nominována na řadu cen, mimo jiné Mercury Prize i Brit Awards. Festival Colours of Ostrava se příští rok uskuteční od 19. do 22. července. Mezi jeho dosud oznámenými hvězdami jsou Imagine Dragons, Norah Jones nebo alt-J. Čtyřdenní vstupenky se aktuálně prodávají za 2290 korun.

autor: ČTK