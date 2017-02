Zpěvačka LP přidává v Praze druhý koncert. Ten první se vyprodal za pět minut

před 52 minutami

Americká zpěvačka LP, vlastním jménem Laura Pergolizzi, přidává v Praze další koncert. Po vyprodaném vystoupení 28. března, na které se rozpradaly lístky za pět minut, zahraje v pražském klubu Roxy i o den dříve. Umělkyně bude i jedním z hudebních hostů festivalu Colours of Ostrava. Zpěvačku, která dříve prorazila jako autorka skladeb pro Rihannu, Cher nebo Backstreet Boys, proslavil hit Lost On You. „Řekla bych, že jsem skrz naskrz písničkářka a chytlavost pro mě není sprosté slovo,” tvrdí o sobě zpěvačka s italskými kořeny. Vstupenky na druhý pražský koncert jdou do předprodeje od 15. února.

Kultura