S denním předstihem. Nové album Metallicy se dostane do desítek českých kin

V desítkách českých kin bude možné 13. dubna, den před vydáním, slyšet nové album americké metalové kapely Metallica nazvané 72 Seasons. Všech dvanáct nových skladeb dohromady trvajících 77 minut uvedou vybrané sály v prostorovém zvuku Dolby Atmos. Každou píseň doprovodí videoklip a komentář členů kapely, oznámila distribuční společnost Aerofilms.

Film uvede v původním znění s anglickými titulky. Momentálně ho má na programu přes sedm desítek kin v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a dalších městech.

Ze svého jedenáctého studiového alba, které naváže na sedm let staré Hardwired… to Self-Destruct, již Metallica zveřejnila skladby Lux Æterna, Screaming Suicide a If Darkness Had a Son. Název novinky 72 Seasons odkazuje k formativním prvním osmnácti letům lidského života. "Pro fanoušky Metallicy je to obrovská příležitost slyšet nové album mezi prvními," uvedla společnost Trafalgar Releasing, která již do kin uvedla dokument S&M² mapující spojení Metallicy se Sanfranciským symfonickým orchestrem.

Koncert Metalliky loni v červnu v pražských Letňanech zakončil festival Prague Rocks. Hlasité hudbě dle pořadatelů aplaudovalo téměř 50 tisíc diváků, další stovky koncert sledovaly zpoza plotu. Ve skladbě Fade to Black zpěvák James Hetfield podotknul, že píseň vypráví o sebevraždě. "Poté vyzval kohokoli, kdo má takové myšlenky, aby se rozhlédnul kolem a viděl, že není sám, že Metallica mu 'kryje záda'", popsalo Aktuálně.cz.

Skupinu v roce 1981 založil bubeník Lars Ulrich s kytaristou a zpěvákem Hetfieldem. V začátcích se inspirovali kapelami Iron Maiden či Motörhead, už jejich první skladby ale nezapřely, že Metallica znala též kalifornskou scénu divokého hardcorového punku. V kalifornském metalovém undergroundu získali oblibu razantním tvrdým stylem thrash metal. Postupně se stali jednou z nejúspěšnějších rockových sestav přelomu tisíciletí, převzali devět cen Grammy a celosvětově prodali přes 110 milionů nahrávek. K nejznámějším patřila pátá deska z roku 1991 zvaná Černé album.

Spolupráce kinařů s hudebním průmyslem je častá. České biografy před časem mimo jiné uvedly dokument Lemmy o lídrovi britské heavymetalové skupiny Motörhead Lemmym Kilmisterovi, film Rammstein - In Amerika nebo koncertní snímek Depeche Mode: Spirits in the Forest.