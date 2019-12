Do kapely Red Hot Chili Peppers se po desetileté pauze vrací kytarista Frusciante

Do kalifornské funk-rockové kapely Red Hot Chili Peppers se po deseti letech vrátí kytarista John Frusciante, který je spojený s jejími nejúspěšnějšími alby Blood Sugar Sex Magik a Californication z 90. let minulého století. Informuje o tom americká CNN.

Sestava zároveň upřesnila, že tak po deseti letech rozvazuje spolupráci s Joshem Klinghofferem, který na kytaru v Red Hot Chili Peppers hrál doposud.

"Red Hot Chili Peppers oznamují, že se rozcházíme s Joshem Klinghofferem, který byl posledních deset let naším kytaristou. Je to úžasný muzikant, kterého si vážíme a kterého milujeme. Jsme hrozně vděční za čas, který jsme s ním mohli strávit, a za nesčetné dary, které nám věnoval," uvedli členové. "Zároveň s plnými srdci a nadšením oznamujeme, že se do kapely vrací John Frusciante," dodala.

Devětačtyřicetiletý John Frusciante tak s Red Hot Chili Peppers začíná své třetí období. Poprvé s nimi hrál v letech 1988 až 1992, kdy jako teprve osmnáctiletý nahradil zesnulého Hillela Slovaka. V roce 1992 odcházel uprostřed turné a po dobře zdokumentované bitvě se závislostí na drogách, upřesňuje CNN.

Znovu se Frusciante vrátil v letech 1998 až 2009, jak připomíná web Guitar.com. Z nahrávek kytarista naposledy účinkoval na dvojdesce Stadium Arcadium z roku 2006.

V roce 2011 sestava své další album I'm with You nahrála už s Joshem Klinghofferem, který do té doby působil jako její záložní kytarista.

Klinghoffer se stal stálým členem základní sestavy, účinkoval také na její zatím poslední, tři roky staré desce The Getaway. Ta byla po čtvrtstoletí prvním titulem Red Hot Chili Peppers, jejž neprodukoval známý Američan Rick Rubin.

Fruscianteho kytara zní například v hitu Scar Tissue. | Video: Warner Music Group

John Frusciante od té doby rozvíjel sólovou dráhu, od roku 2009 vydal šest nahrávek. Podobný osud nyní možná čeká také Joshe Klinghoffera, který už nedávno oznámil založení projektu Pluralone.

Red Hot Chili Peppers, které dále tvoří zpěvák Anthony Kiedis, basista Flea a bubeník Chad Smith, se příští rok znovu chystají koncertovat. Zatím oznámili dvě vystoupení, která je na festivalech v americkém Bostonu a Alabamě čekají v květnu.