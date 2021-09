Pravidla žánru nectím. Ventolin vydal novou desku, po kapele netouží

Tvorba zpěváka a skladatele Davida Doubka, který vystupuje pod pseudonymem Ventolin, zaujala posluchače různých žánrů. Umělec používající staré samplery a analogové syntezátory se snaží předcházet tomu, aby vzbuzoval šok. Proto se vyhýbá hraní na akcích jako městských slavnostech.

"Jak jsem vypozoroval, poslouchají mě lidé různého věku, folkaři i metalisté. Nějak je ten můj přístup baví," říká.

Jeho videoklip Disco Science, režírovaný Petrem Markem, má na YouTube téměř dva miliony zhlédnutí. Na ohlas se však Ventolin při další tvorbě neohlížel. "Každého úspěch nějakým způsobem poznamená, ale svázaný jsme se necítil, očekávání jsem se rozhodl nenaplňovat. Na nové desce jsem nechtěl dělat další vtipnou píseň, různým dvojkám nebo trojkám nevěřím, je to vždycky nějak zředěné," konstatuje.

Minulý týden vydal své třetí album nazvané Dneska se vyčasilo, které předznamenal pilotní klip Mech. "Nad názvem desky jsem dost přemýšlel, chtěl jsem něco, co bude mít atmosféru. Umím si představit, že je to optimistické, ale mohlo by to znít i trochu poťouchle," říká o desce, která nabízí různé žánry. "Je jich tam více, používám sice živou elektroniku, ale beru se jako písničkář, pravidla žánru většinou nectím," dodává.

Zatímco mnozí písničkáři se na koncertech obklopují kapelou, Ventolin si vystačí se starými samplery, analogovými syntezátory a předtočenými rytmy. "Moje kapela je složená z robotů, nemám problém, že bych měl chudý zvuk. Po spoluhráčích netoužím, baví mě, co se dá dělat s těmi 'krabičkami'," vysvětluje.

Nahrávku pokřtí 13. října v brněnské Flédě, o den později ho čeká Bratislava plus 10. a 11. listopadu pražská Meetfactory. Pokud to pandemická situace dovolí, do konce roku by měl absolvovat mnoho koncertů po celém Česku.

"Všichni hrají jako o život, dokud to půjde, a já taky vystupuju rád. To množství nasmlouvaných koncertů je ode mne možná optimismus, ale vykašlat se na nic nemůžu. Nikdo neví, co bude," krčí rameny.

Singl Mech z Ventolinovy nové desky. | Video: Bumbum Satori

Milovník detroitského techna a italského či indického disca z 80. let přednáší kulturní antropologii na Karlově univerzitě v Praze.

Některé studenty jeho umělecká činnost zajímá, jiní ji nevnímají. "Nikoho nenutím, i když je fajn, když se na koncertu objeví. Ale není to ode mne žádný způsob, jak si získat studenty, hlavní je škola," dodává.

Doubek je zakládajícím členem skupiny Kazety a členem divadla Nejhodnější medvídci, na scéně působí od roku 2007. Jeho hudební prvotinou pod pseudonymem Ventolin se stalo EP Mžitky z roku 2009, o tři roky později vydal debutovou desku Totem.

Následovalo EP Playbour a společné album The Game YS ROTTYN s polským anonymním techno duem RSS Boys. Průlom v jeho kariéře a stovky úspěšných koncertů i za hranicemi Česka způsobilo před čtyřmi roky vydání druhé řadové desky Vitajte.