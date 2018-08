Pavel Haas Quartet získal světovou cenu za nahrávku Dvořáka, brzy vyjde na vinylu

Již šestou sošku hudebního měsíčníku Gramophone obdržel český Pavel Haas Quartet. Oceněnou nahrávku Dvořákových kvintetů vydavatelství Supraphon brzy vylisuje na LP.

Pavel Haas Quartet pošesté získal prestižní ocenění britského hudebního měsíčníku Gramophone, tentokrát za nahrávku Kvintetů op. 81 a 97 Antonína Dvořáka. Album bodovalo v kategorii Komorní hudba. Slavnostní předání cen se uskuteční 13. září v Londýně.

Před šestnácti lety založený Pavel Haas Quartet si k nahrávání Dvořákových kvintetů tentokrát přizval dva hosty: izraelského pianistu Borise Giltburga, s nímž se hudebníci potkali na festivalu v Nizozemsku, a zakládajícího člena souboru, violistu Pavla Nikla.

"Je to neuvěřitelné. Když jsme tuto cenu získali v roce 2006 poprvé, byl to šok. A i když je tato Gramophone Award už naše šestá, stále nevycházíme z údivu," říká violoncellista Peter Jarůšek.

"Je to pro nás velká čest, zároveň je to svým způsobem zavazující. Jsme rádi, že nejen skrze naše hraní na koncertech, ale i prostřednictvím našich nahrávek mají posluchači možnost pochopit, že do hudby kromě velkého úsilí vkládáme i naše srdce. Skvělý impulz do nové sezony," dodává Jarůšek.

Nahrávku již vloni pochválily Hospodářské noviny. "Chuť zahrát si znovu s Pavlem Niklem se skloubila s jedním z nejkrásnějších smyčcových kvintetů v dějinách. Pavel Haas Quartet má navíc skladbu zažitou, vrací se k ní od svých začátků. To samé platí pro Klavírní kvintet č. 2 − další z mistrovských kusů Dvořákovy komorní tvorby. Tady se ovšem haasovci sešli s vynikajícím klavíristou Borisem Giltburgem, s nímž si porozuměli interpretačně i lidsky," napsal recenzent Boris Klepal.

Oceněnou nahrávku vydá Supraphon koncem října ještě na LP. A vinylové podoby se souběžně dočká i další z oceněných alb Pavel Haas Quartet: nahrávka Dvořákových Smyčcových kvartetů. Ta získala roku 2011 Gramophone Award nejen v kategorii Komorní hudba, ale odnesla si i absolutní cenu Nahrávka roku.

Jako rezidenční soubor Českého spolku pro komorní hudbu uvede Pavel Haas Quartet tři koncerty ve Dvořákově síni Rudolfina, ten první se uskuteční 8. října.

Dále bude možné soubor vidět koncem října v Ostravě v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka, na festivalu Lípa Musica v Novém Boru nebo začátkem prosince na festivalu Janáček Brno 2018.

Podzimní část jejich sezony se uskuteční také v zahraničí. V roce 2019 se Pavel Haas Quartet chystá na turné po Evropě a severní Americe a v květnu plánuje nahrávání nového alba smyčcových kvartetů Dmitrije Šostakoviče.