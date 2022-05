Od sedmnácti žije s HIV. Hudebník z tria The xx to oznámil novým singlem

Oliver Sim, zpívající baskytarista populárního londýnského tria The xx, od sedmnácti let žije s virem HIV, respektive jím způsobovanou nemocí AIDS. Oznámením doprovodil svou novou popovou baladu Hideous z chystaného sólového alba. Krátký film k němu představil na festivalu ve francouzském Cannes. "Nejlepší obrana proti temným pocitům spočívá v tom, že je vynesete na světlo," říká.

Romy Madley Croftová a Oliver Sim při vystoupení The xx na festivalu Colours of Ostrava, červenec 2013. | Foto: ČTK

Podle textu zveřejněného na hudebním serveru Pitchfork začal dvaatřicetiletý Sim píseň psát, aby se "osvobodil od hanby a strachu", jež cítí už dlouho. "Od sedmnácti let žiji s HIV. Od té doby až do dospělosti to ovlivňovalo, jak vnímám sám sebe, i jak jsem předpokládal, že mě vnímají ostatní," líčí, co se pokusil vepsat do skladby. Ta končí otázkou: "Od sedmnácti žiju s HIV, jsem kvůli tomu škaredý?"

Když píseň pustil matce, ta ho vyzvala, aby si o diagnóze nejprve promluvil s nejbližšími, než ji rozkřikne do světa. "Udělal jsem to a ty rozhovory vedu už dva roky. Byly těžké a nepříjemné, ale díky nim si teď připadám o hodně svobodnější. Upevnily můj vztah k sobě i kamarádům," ohlíží se hudebník.

Jako jednoho z prvních oslovil rockového zpěváka Eltona Johna, který ho pak zase odkázal na další. K rozhodnutí zveřejnit diagnózu přispěli také Simovi oblíbení interpreti John Grant a Mykki Blanco, kteří oba uvedli, že jsou HIV pozitivní.

"Pro mě je to opak hanby. Kdybych se za to styděl, nikdy bych o tom nesložil píseň," popisuje Oliver Sim pro deník New York Times. "Nakazil jsem se přesně v době, kdy jsem se začal sžívat se svou sexualitu. Zrovna jsem jí otevíral dveře a tohle je zase přivřelo," vysvětluje, jak si v hlavě na nějaký čas vytvořil představu, že "sex je cosi zničujícího, nebezpečného nebo hanebného".

Proti stigmatizaci HIV v poslední době vystoupil třeba australský zpěvák a model Troye Sivan.

Dva roky starý průzkum farmaceutické společnosti Gilead a asociace známé pod zkratkou GLAAD došel k závěru, že podle většiny dospělých Američanů je nemoc AIDS nadále stigmatizovaná. Většina si myslí, že kolem HIV pozitivních lidí je nutné se chovat obezřetně.

Videoklip k singlu Hideous z nadcházejícího sólového alba Olivera Sima. | Video: Young Records

Anglické trio The xx, které dále tvoří zpívající kytaristka Romy Madley Croftová a producent Jamie xx, existuje od roku 2005. Jejich úsporná, melancholická hudba často užívající dvojhlasy působí "zahleděně, emotivně a zároveň odosobněně", blízce, i když za jakýmsi mlžným oparem, a je ojedinělá svou křehkostí, popsal kritik Honza Vedral v Hospodářských novinách.

Do širšího povědomí prorazili s debutovým albem, jež získalo prestižní britskou cenu Mercury Prize. Ještě větší úspěch měla deska Coexist z roku 2012, která se dostala na pátou příčku americké hitparády. Zatím naposledy kapela před pěti roky vydala album I See You.

"Stejně jako členky Spice Girls měly každá svou identitu, chtěl bych, aby ji měl i každý z nás tří," říká dnes Oliver Sim k faktu, že všichni tři členové The xx rozvíjejí sólové dráhy.

The xx zatím čtyřikrát účinkovali v Česku, poprvé roku 2009 ještě v malém pražském klubu 007. Od té doby hráli vždy pro početnější publikum: ve velkém sále pražské Lucerny, na festivalu Colours of Ostrava a zatím naposledy před šesti roky ve Foru Karlín.

Basista Sim svou nadcházející sólovou nahrávku zvanou Hideous Bastard zveřejní letos v září.