Mít HIV neznamená, že musíte mít i stigma, ukazuje film s Troyem Sivanem

Australský zpěvák a model Troye Sivan, jehož videa na YouTube rezonují nejen mezi LGBTQ+ komunitou, chce svou první velkou filmovou rolí upozornit na virus HIV, respektive jím způsobovanou nemoc AIDS.

V novém filmu nazvaném Three Months (Tři měsíce) hraje sedmnáctiletého Caleba, který po sexu na maturitním večírku zjistí, že je HIV pozitivní. Snímek zprostředkovává především stud a úzkost, jež Caleb zažívá, zatímco tři měsíce čeká na test. Podle současného lékařského konsenzu lze výskyt viru HIV stoprocentně potvrdit až 12 týdnů po infekci.

Příběh se odehrává v roce 2011, kdy už nákaza virem HIV dávno neznamená smrt, nadále však kolem ní přetrvávají nejrůznější pověry. To potvrzují i novější průzkumy, například ten předloňský od farmaceutické společnosti Gilead a asociace známé pod zkratkou GLAAD, jež monitoruje, jak média referují o problematice LGBTQ+.

Na dotazník odpovědělo přes 2500 dospělých Američanů, z nichž drtivá většina tvrdí, že nemoc AIDS je nadále stigmatizovaná, a většina si myslí, že kolem HIV pozitivních lidí je nutné se chovat obezřetně. V roce 2018 bylo z více než 326 milionů Američanů celkem 1,2 milionu HIV pozitivních. "Lidé s touto nemocí se dnes ve zdraví dožívají vysokého věku, ale příliš dlouho čelí stigmatu, které jim ubližuje," zhodnotila jedna z autorek průzkumu.

Totéž si myslí hvězda nového filmu Troye Sivan. "Okolo HIV je spousta ne třeba nutně dezinformací, ale rozhodně spousta neznalosti," říká. "Byl bych hrozně rád, kdyby náš film některé otázky rozptýlil a ukázal lidem, že pokud máte přístup ke kvalitní zdravotní péči, nákaza HIV už neznamená, že nevyhnutelně zemřete."

Proti viru HIV dosud neexistuje lék, vědci ale registrují nejméně dva případy lidí, u kterých po transplantaci kostní dřeně virus zmizel. Liší se však odborné názory, zda jsou tito pacienti skutečně vyléčení, či jen v takzvané remisi, což je stav, kdy zmizely příznaky a projevy onemocnění, ale nikoli nemoc jako taková.

Šestadvacetiletý zpěvák Troye Sivan se proslavil hity Happy Little Pill, Youth nebo Take Yourself Home. Upozorňovat na sebe začal roku 2007, kdy zveřejnil první videa na YouTube. O šest let později udělal coming out. Dnes ho na serveru odebírá přes 7,5 milionu uživatelů, jeho videa mají více než 1,3 miliardy zhlédnutí. "Vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal v Perthu v západní Austrálii, kde neexistoval téměř žádný zábavní průmysl, začal jsem přirozeně na internetu," vysvětlil předloni v rozhovoru pro českou mutaci časopisu Elle.

Film Three Months uvede videotéka Paramount+, která letos začne fungovat také v Česku. | Video: Paramount+

Své debutové album nazvané Blue Neighbourhood vydal Sivan před sedmi lety, druhá deska Bloom z roku 2018 se umístila na čtvrté příčce americké hitparády. Dnes je zpěvák jedním z nejstreamovanějších interpretů na serveru Spotify, kde jeho skladby zaznamenaly už přes pět miliard přehrání.

Před kamerou nestanul poprvé. Měl menší roli v jihoafrické teenagerské trilogii Spud nebo hollywoodském velkorozpočtovém akčním sci-fi X-Men Origins: Wolverine, kde roku 2009 ztvárnil mladého Wolverina. Teprve v novince Three Months ale poprvé hraje protagonistu.

Jako ideálního představitele Caleba si jej vybral režisér a scenárista Jared Frieder. "Už když jsem film psal, představoval jsem si, že nejlépe by Caleba zahrál Troye," říká.

Troye Sivan se narodil do ortodoxní židovské rodiny v jihoafrickém Johannesburgu, dospíval však v Austrálii. Dnes žije střídavě v tamním Melbourne a americkém Los Angeles. Co se týče viru HIV, sám říká, že v dospívání o něm nevěděl nic. "Když jsme měli ve škole sexuální výchovu, nikdo se o HIV ani náznakem nezmínil. O něčem jako homosexuálním sexu nebyla nikdy, ale nikdy řeč," vzpomíná.

Stejně tak nebylo časté, aby ve filmech vystupovaly LGBTQ+ postavy. "Z dospívání si pamatuji na ty dva tři filmy nebo seriály, ve kterých byl někdo queer. To pro mě byl hrozně formativní zážitek, něco tak soukromého, až jsem měl pocit, že bych se na takové filmy měl dívat sám uprostřed noci," přibližuje.

Režisér Frieder doufá, že právě snímky jako Three Months lidem dospívajícím dnes podobnou mezeru zaplní. "Chci, aby se necítili tak osamělí. Jestli tenhle film někomu pomůže, budu mít strašnou radost," dodává.

Three Months uvede 23. února placená videotéka Paramount+. Ta by měla být v Česku k dispozici letos jako součást jiné streamovací služby SkyShowtime.