Jak jim děti proměnily ambice. Kieslowski v knize zpovídá Dusilovou či Vytiskovou

Zpěvačka a pianistka Marie Kieslowski po loňském sólovém debutovém albu nazvaném Je všechno dobrý? vydává stejnojmennou knihu. Texty písní v ní propojuje se sedmi rozhovory, které vedla s kamarádkami z hudební branže. Být ženou na hudební scéně je podle autorky dobrodružná role.

Kniha vychází 19. dubna, kdy ji hudebnice pokřtí na koncertu v pražském Paláci Akropolis. Spolu s Kieslowskou vystoupí některé ze zpovídaných žen.

V sedmi interview Marie Kieslowski naznačuje různé cesty, kterak lze propojit mateřství a tvorbu. O tom, jak jim děti proměnily ambice a kreativitu nebo z čeho čerpají pocit sebejistoty, hovoří Lenka Dusilová, Markéta Foukalová, Olga Königová, Nikola Mucha, Marie Puttnerová, Bára Ungerová a Klára Vytisková.

"Být ženou na hudební scéně je docela dobrodružná role, a když se vám do toho narodí děti, začne to teprve být jízda," říká autorka knihy. "Aniž bych to tak původně zamýšlela, díky písním - z velké části reflektujícím mé období na mateřské 'dovolené' - a následným rozhovorům vznikl příspěvek do debaty o pozici ženy nejen na hudební scéně," dodává.

Například zpěvačka Klára Vytisková, která na sebe upozornila v kapele Toxique a jako porotkyně soutěže Česko-Slovenská SuperStar, v knize zmiňuje, že mít děti se rozhoupala až po návštěvě numeroložky. "V osmadvaceti jsem se začala obávat, že když budu mít dítě, všechno skončí a nebude už nic jiného než rodina. Ona mě celou rozebrala a řekla mi, že jsem typ, který musí mít všechno pod kontrolou. Mám to prý pustit a nechat vesmír, ať může do našeho života přinášet energii. Řekla jsem si oukej, pouštím, a za dva měsíce jsem byla těhotná s Emilkou," vypráví v knize Vytisková, která působení v kapele Toxique ukončila už rok před narozením dcery. Tehdy občas trpěla nedostatkem inspirace. "S dětmi přišla velká vlna inspirace. Když bylo Emilce půl roku, měla jsem dopsanou celou sólovou desku Home," zmiňuje své album z roku 2015.

Autorka knihy Marie Kieslowski je vdaná za dokumentaristu Bohdana Bláhovce, společně vychovávají pětiletou dceru Beatu a tříletého syna Benjamina.

Finance na vydání knihy hudebnice sháněla prostřednictvím webu Donio, kde vybrala přes 100 tisíc korun. "Dospívala jsem na přelomu devadesátých a nultých let. Byla to doba, kdy se muži k ženám často chovali neurvale a sexismus nebyl nic neobvyklého. Sama jsem se mnohokrát vůči nevhodnému chování neohradila a myslela si, že když na tuto 'hru' přistoupím, stoupnu u druhých v ceně. Jenže opak byl pravdou. I některá témata v knize proto tento svět - doufám, že už odcházející - reflektují," podotýká autorka.

Marie Kieslowski na scéně působí od roku 2010, kdy s Davidem Pomahačem založila duo Kieslowski. Vydali tři studiová alba, to poslední nazvané Mezi lopatky získalo nominaci na cenu Apollo. Po rozpadu dua působila v projektu Jakuba Königa Zvíře jménem Podzim. S albem Září dosáhla s kapelou na dvě ceny Anděl. Její píseň Je všechno dobrý? je momentálně nominovaná na cenu české hudební kritiky Apollo za singl roku. Vyhlášení se uskuteční tuto středu 12. dubna v pražském klubu Bike Jesus.