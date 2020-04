Lenny představuje píseň z nového alba, dokumentární klip natočila v Londýně

V dokumentárním videoklipu nazvaném Wake Up představuje česká zpěvačka Lenny skladbu z chystaného alba Weird & Wonderful. Dcera skladatelky a zpěvačky Lenky Filipové jej vydá v květnu.

Dokumentární klip vznikl ještě před opatřeními v souvislosti s koronavirovou krizí. Natočen byl v Londýně, kde šestadvacetiletá Lenny pracovala na singlu Wake Up v Red Bull Music Studios.

Produkčně skladbu zaštítila dvojice Ondřej Fiedler a Marcel Procházka. Jako hosta přizvali bubeníka Davida Žbirku, který v Londýně dlouhodobě žije.

Za audiovizuálním příběhem zachycujícím ruch britského velkoměsta i zákulisí nahrávacího studia stojí Michal "Boodya" Budinský se Štěpánem Svobodou. "Jedno větší natáčení jsme spolu absolvovali v roce 2018 a to dokument Level Up. Takže jsme na sebe s Lenny celkem zvyklí a víme, co jeden od druhého čekat," říká Budinský.

"Na natáčení se snažím vždy pečlivě připravit. U dokumentu je to ale náročnější, protože nikdy nevíte, kde přesně, jak dlouho a s kým budete. Takže plán neokoukaných a atraktivních míst, který jsem si vygooglil, se změnil ihned po příletu," dodává režisér.

Autentický dokument vyobrazuje zpěvačku v jejím osudovém městě a provází hudební školou, kterou vystudovala. Materiály štáb nasbíral během necelých pěti dnů, zbytek už ladil doma v Česku.

"Na rozdíl od většiny mých písní jsem celý text dopisovala až za chodu, protože jsem zjistila, že potřebuji, aby na mě ta londýnská atmosféra zapůsobila přímo a aby se to odrazilo i ve slovech," vysvětluje Lenny.

Zpěvačka, která před třemi roky podepsala globální smlouvu s německým Universal Music, v minulosti uspěla v zahraničí s písní Hell.o. Prorazila zejména na italském trhu, kde se tato skladba několik týdnů držela na předních příčkách v nejposlouchanějších rádiích a objevila se v oficiálním rádiovém žebříčku.

V Itálii se prodává i debutové album Hearts, které Lenny vydala před čtyřmi lety.

Nový singl Wake up stejně jako předchozí píseň a klip Figure It Out předznamenává očekávané album Weird & Wonderful, které vyjde na konci května. Lenny na 4. prosince oznámila největší koncert své kariéry, uskutečnit se má v pražském sále O2 universum.