Každý neumí být starý. Kapela Jasná páka vydává nové písně a zahajuje turné

Čtyři písně obsahuje nová nahrávka Jasné páky nazvaná Starej bejt každej neumí. Kapela ji podpoří na jarním turné, jež začne tuto středu 20. dubna v brněnském Sono Centru.

Sestava, která je vedle Pražského výběru symbolem české nové vlny, dále zavítá do Jablonce, Havlíčkova Brodu, pražského Divadla Archa, Březnice u Zlína, Vysokého Mýta a Čelakovic. Vedle nových skladeb zahraje staré hity včetně Pal vocuď, hajzle, který hodlá v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu adresovat prezidentovi Vladimiru Putinovi, popisují kytarista Michal Ambrož s bubeníkem Davidem Kollerem.

"Když jsem se svojí ženou organizoval pomoc pro Ukrajinu, domluvili jsme se, že s Kollerbandem zahrajeme 24. dubna benefiční koncert na Zemplínské šíravě. Jedná se o to, že tam utečencům schází jídlo a my pro ně uděláme sbírku," zmiňuje také Koller.

Jedenašedesátiletý hudebník, který je vedle vlastního Kollerbandu znám coby člen skupiny Lucie, se k politice vyjadřuje často. Nyní se podílel také na nové skladbě Jasné páky nazvané Ručičky boskávam. "Inspirací pro nás byl jeden nejmenovaný estébák. Jeho Čau, lidi nás nadzvedlo natolik, že jsme udělali takový pozdrav pro něho," říká Koller v narážce na internetové pořady expremiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.

Novinka se rodila dlouho. "S Petrem Vášou jsme se shodli, že jsme ji připravovali déle než třeba Led Zeppelin svoje desky, protože první demosnímky vznikly v Mikulově už předloni v létě," popisuje Michal Ambrož. Dále vysvětluje, proč zvolili kratší stopáž EP. "Zaprvé nebyl čas a za druhé, jak říká David Koller, kdo má dnes čas poslouchat deset nebo i více písní," dodává.

Na blížícím se turné Jasná páka oslaví 40 let od založení. "Je to z loňska odložená šňůra, ale vzhledem k tomu, že Jasná páka trvala od roku 1981 do roku 1983, klidně to můžeme slavit ještě za rok. My s Davidem Kollerem jsme takovými praotci Jasné páky, hráli jsme spolu, ještě když se kapela jmenovala Mrňous Singers," vzpomíná Ambrož.

Nahrávka Starej bejt každej neumí vychází jako vinyl i CD, ke stažení je ve forrmátu MP3 a časem se objeví na streamovacích službech. K písni Mladej umí být každej vznikne videoklip. "Je docela zajímavé se občas podívat do nějakých časopisů, jak někteří lidé neumějí stárnout," podotýká k názvům Koller.

Jasnou páku považují hudebníci především za rokenrolovou zábavu. "Pro mě je zábava základ, na kterém naše kapela vznikla," přitakává Ambrož. "A bez Jasné páky by tady nebyla ani Hudba Praha a možná ani Lucie v té podobě, jak ji známe," doplňuje Koller.

První videoklip Jasné páky vznikl k písni Konec nočních toulek. | Video: Warner Music

Jasná páka v letech 1981 až 1984 patřila mezi nejzajímavější rockové skupiny tehdejšího Československa. Volně se inspirovala vlivem anglických formací The Yardbirds nebo Rolling Stones z 60. let, rychle ale našla vlastní výraz a originálně pracovala například se sboristkami.

"Jedinečnému syrovému rock’n’rollu, lízlému nejasnými představami o soundu světové nové vlny, dodávali energii kapelník Michal Ambrož, zpívající malíř a pódiový živel Dáda Albrecht, sboristky ‚ječivky‘ rozladěné s nadpřirozenou dokonalostí Sirén i mladý David Koller za bicími," popsal v Hospodářských novinách zpětně kritik Pavel Klusák.

Následkem takzvaného Trojanova seznamu zakázaných kapel a článku Nová vlna se starým obsahem v časopise Tribuna se však skupina ocitla na černé listině. Trojanovým seznamem je myšlena černá listina, na kterou nekonformní rockové hudebníky umístil komunistický úředník František Trojan z pražského kulturního odboru. Článek v časopise Tribuna roku 1983 odstartoval perzekuci alternativní české rockové scény, jež zasáhla především představitele punku a nové vlny.

Celostátní zákaz hraní, odstoupení zřizovatele a následné napětí v Jasné páky vedly k jejímu konci. Kytarista posléze založil Hudbu Prahu.

"Ambrož chtěl Hudbu Praha vést méně hrubozrnně, s texty, jejichž skryté dvojsmysly by umožnily ‚být proti‘ a zároveň nebýt zakázaní. Zatímco smradlavá divokost Jasné páky zůstává nadčasová, Hudba Praha svými texty o povolení lítat a ruském kole zůstala součástí svojí doby. Možná i proto, že Albrecht a Koller už byli pryč a s nimi nespoutanost a napětí, zda to celé skončí extází nebo totální sebedestrukcí," shrnul Pavel Klusák.

V roce 2008, při příležitosti slavnostního zahájení provozu pražského kulturního centra MeetFactory, však Ambrož a Koller jednorázově dali Jasnou páku opět dohromady. Radost ze společného hraní nakonec vyústila v plnohodnotné obnovení kapely, v níž se role frontmana namísto původního zpěváka Vladimíra Dády Albrechta ujal Petr Váša.

Ambrož, jenž vzhledem ke zdravotním potížím s revmatismem v Hudbě Praha plní jen funkci zpěváka, v Jasné páce stále hraje na kytaru. "Jsem takový zbytkový kytarista, musím na každý koncert cvičit, abych jim to nekazil. Snažím se to nahrazovat tím, že začínám trochu více zpívat. Pozvolna, polehoučku a potichoučku, abych neurazil," řekl předloni. "Pro mě je každý koncert Jasné páky velkou společenskou událostí, někdy se stává, že si spolu řadu měsíců nezahrajeme. Vždycky, když se potkáme, tak je to svátek," dodal.

Debutové album nazvané Černá deska vydala Jasná páka až v roce 2014. Nahrávka obsahuje pět tehdy nových písní doplněných třemi původními v upraveném aranžmá. Tentýž rok hudebníci zveřejnili první oficiální videoklip. Doprovází píseň Konec nočních toulek, kterou k hudbě Radovana Jelínka a slovům Karla Halouna na motivy Lorda Byrona zpívá David Koller.

Současnou sestavu vedle Ambrože, Kollera a Váši tvoří kytarista Michal Pelant, baskytarista Marek Minárik, kytarista Radovan Jelínek plus zpěvačky Pája Táboříková s Terezou Kopáčkovou.

"Hudba Jasné páky je pro ty, ve kterých zbyl kus rebela, který má sem tam chuť přestat platit hypotéku, nepřikyvovat každé blbosti, kterou řekne šéf, neváhá se veřejně připojit k lidem, co nemluví s komunisty a odmítají přemýšlet o tom, které že vlastně je to větší než malé množství," konstatoval před časem další nehrající člen sestavy, výtvarník Karel Haloun.