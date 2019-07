před 3 hodinami

Pavel Klusák byl hostem Martina Veselovského v DVtv. | Video: Martin Veselovský | 24:14

"Příběh zdejších zemí nelze vyprávět bez Karla Gotta," říká hudební novinář Pavel Klusák. Podle něj Gott věděl, že chce být hvězdou, a byl schopen pro to hodně udělat. Neemigroval údajně z toho důvodu, aby mohl zůstat zlatým hlasem z Prahy. K podpisu Anticharty Klusák říká, že Gott za to nebyl vůbec rád, nechtěl být politikou dotčen, ale to se pnejvětší hvězdě ve státě nemůže povést.