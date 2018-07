Kameny se dovalily do Prahy s 32 metrů vysokým pódiem. Zvukovky Stouni nepotřebují, říká produkční

Už tuto středu o půl osmé večer zazní z letňanského letiště zvuk valících se kamenů. Britští Rolling Stones vystoupí na dvaatřicet metrů vysoké stagi, která v areálu od začátku týdne vznikala pod dohledem production managera Dalea Skjersetha.

Na letišti v pražských Letňanech se v úterý ozývaly zvuky kovu narážejícího do sebe a přes štěrkovou plochu přijížděl jeřáb. Na místě pod neodbytnými paprsky slunce neúnavně pracovali konstruktéři pódia, na kterém se mají brzy ukázat legendy.

Do Prahy se v rámci svého aktuálního turné vrátili britští Rolling Stones a českému publiku zahrají už tuto středu 3. července večer.

Kromě letadla s vyplazeným jazykem, kterým v Praze přistála samotná kapela, do města dorazilo šestadvacet produkčních nákladních vozů a sedmnáct náklaďáků vezoucích ocelové konstrukce. Z nich teď stodvacetičlenný zahraniční tým, doplněný o dalších sto padesát pracovníků domácí produkce, skládá monstrózní stage, na které se ve středu od půl deváté večer bude prohánět Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood a Charlie Watts.

"Stavba sedmdesát devět metrů širokého a dvaatřicet metrů vysokého pódia začala už před třemi dny a technici by měli mít hotovo v úterý kolem odpoledne. Molo, na kterém se hudebníci k fanouškům budou moci přiblížit, vybíhá osmnáct metrů do prostoru," přiblížil včera production manager Dale Skjerseth, který s kapelou spolupracuje dlouhodobě a šéfoval také produkci na koncertech AC/DC.

Rolling Stones by měli do backstage letňanského letiště dorazit už tři hodiny před vystoupením, kdy bude na pódiu natěšené obecenstvo bavit první předkapela - švýcarští rockeři Gotthard. "Rolling Stones vždy přijíždějí dřív, aby předešli případným problémům s dopravou. Jsou to profesionálové a vědí, jak správně dělat svůj byznys," zdůraznil Skjerseth.

Jakým rituálům se kapela před nástupem na pódium věnuje, prozradit nechtěl. Komentovat nehodlal ani zvěsti o tom, že Mick Jagger v Praze navštívil nemocnici a podstoupil vyšetření hlasivek. "Všechno je v naprostém pořádku. Vůbec jsem neslyšel, že by měl nějaké potíže. Předpokládám, že šel jen na preventivní prohlídku," řekl Skjerseth a doplnil, že slyšet valící se kameny nanečisto tak, jak tomu bývá u jiných kapel, nedočkavci moci nebudou. "Žádná zvuková zkouška se konat nebude. Stouni žádné zkoušky nepotřebují," informoval.

Taking in the sights of Prague! pic.twitter.com/iQbtks909e — Mick Jagger (@MickJagger) July 2, 2018

Příliš sdílný Skjerseth nebyl ani při otázce, v čem bude podoba pražského koncertu výjimečná, ale ujistil fanoušky, že se mohou těšit na plnohodnotnou verzi, která nebude oproti dalším zastávkám aktuálního No Filter Tour nijak ochuzená.

"Produkce se s každým turné mění. Místo konání kapele ideálně vyhovuje. Je jednoduché, prosté a nemusíme s ním nijak zvlášť experimentovat," uvedl. O Pražském výběru, druhé pražské předkapele, Skjerseth nikdy neslyšel. "Stouni si ale vždy vyberou nějaké místní hudebníky, které mají sami rádi," doplnil.

Nejnedočkavější příznivci Rolling Stones se do areálu 4. července dostanou už ve 14 hodin. Těm, kteří si zakoupili místa na stání, bude u vstupních bran stačit náramek sloužící současně k bezhotovostním platbám u stánků s občerstvením. Majitelé míst k sezení budou pro úspěšný vstup potřebovat i vytištěnou vstupenku.

Švýcaři Gotthard mají na pódium nastoupit v 18 hodin, tóny Pražského výběru se rozezní v 19 hodin a zlatý hřeb večera má přijít o půl deváté.