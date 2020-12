Jinak zpívá, jinak skládá. Taylor Swiftová díky pandemii změnila zvuk

Hokejový útočník Ondřej Roman předčasně skončil angažmá v Ilvesu Tampere a posílil Pardubice. Jednatřicetiletý odchovanec Poruby zamířil do Finska před touto sezonou z Vítkovic, které byly dosud v nejvyšší české soutěži jeho výhradním působištěm. S Dynamem podle klubového webu podepsal víceletou smlouvu.

"Ondřej Roman patřil dlouhodobě v extralize mezi produktivní hráče. Ve Vítkovicích byl tvůrcem hry, díky tomu si i řekl o zahraniční angažmá. Avizovali jsme, že usilujeme o posílení kádru, a když se objevila možnost domluvit se s Ondrou Romanem, tak jsme ji hned využili," řekl klubovému webu sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

"Je to tvořivý hráč do přesilových her, bude dalším vyztužením prvních tří útoků, ve kterých jsme se museli od začátku soutěže prát se zraněními nebo ukončením kariéry klíčových hráčů. Bude to další kamínek do mozaiky, kterou skládáme pro další období," doplnil Salfický.

Podle klubového webu nastoupí Roman za Pardubice poprvé v úterním domácím utkání proti Plzni. Zápas proti mateřským Vítkovicím o den dříve vynechá z administrativních důvodů.