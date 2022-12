Jako ostrůvek, na který můžeme uprchnout. Moderat vyprodali koncert v Praze

Vydali tři ceněná alba, odehráli nespočet koncertů a pak oznámili, že si dávají delší pauzu. Jak dlouhou? To neřekli. Po pěti letech jsou teď berlínští Moderat zpátky. V květnu vydali desku, kterou tento pátek představí na vyprodaném koncertu v pražském Foru Karlín. A příští rok se vrátí na festival Metronome.

Naposledy o nich bylo slyšet v roce 2017. Elektronický projekt třech prominentních berlínských hudebníků se dostal na vrchol. S vizuálně i hudebně hezkým turné k desce nazvané III objeli svět, zastavili se na Colours of Ostrava - a pak ohlásili pauzu.

"Nedáváme si časovou lhůtu, ještě nevíme, kdy s Moderat budeme pokračovat. A jestli vůbec. Tenhle berlínský koncert představuje něco jako konec jedné éry," uvedl zpěvák a producent Sascha Ring před vyprodaným vystoupením pod širým nebem, které se konalo zkraje září 2017.

Teprve letos na jaře se ozvali znovu. A ne s prázdnou. Sascha Ring, Sebastian Szary a Gernot Bronsert vydali desku More D4ta, což je po bližším prozkoumání anagram pro název mnohem jednodušší: Moderat 4. Nepřímo tak navazuje na tradici dosavadních nahrávek, kompaktní sérii I, II a III, kterou kritici vzývali a posluchačstvo zbožňovalo.

Navázat tam, kde se zastavili, byla výzva. Říká se, že v nejlepším má člověk přestat, což v případě Moderat platilo bezvýhradně. Úspěšně si k přísloví doplnit ještě "… a ve vhodnou chvíli zase pokračovat" se nepodaří každému.

Neplánované načasování

Alespoň načasování trojici vyšlo. S novinkou přišli v době, kdy se život v Evropě začal opět blížit tomu předpandemickému. Lidé mohli zase chodit za kulturou a frustraci z nekonečných lockdownů konečně vytancovat v klubu nebo na koncertě.

Moderat sice letošní album natočili v době koronavirových uzávěr, plánovat ho ale začali už dřív. "Sešli jsme se v létě 2019 a začali mluvit o tom, že bychom se mohli vrátit do studia. V tu chvíli jsme byli všichni tři na cestách s vlastními věcmi - Sascha jako Apparat, já a Gernot jako Modeselektor," popisuje Sebastian Szary. Protože všichni členové jsou s těmito paralelními projekty úspěšní, Moderat bývají označováni za superskupinu.

Apparat i Modeselektor v mezičase vydali po delší době nové desky. Ostatně právě proto, aby měli prostor pro vlastní tvorbu, si muzikanti dali pauzu od společného projektu.

Sascha Ring coby Apparat před třemi roky na nahrávce LP5 budoval a dávkoval delikátně elektronickou atmosféru, zatímco duo Modeselektor přišlo s přímočařejším albem Who Else, kterým takzvaně podrželo prst na tepu doby. Třeba výběrem hostujících umělců, mezi nimiž se objevila britská raperka Flohio nebo estonský raper Tommy Cash.

Nové rytmy a struktury

Jako Moderat začali producenti z Berlína tvořit roku 2003, kdy vydali první EP. Fungovali už sice separátně jako Apparat a Modeselektor, měli ale společný cíl. "Chtěli jsme najít nový, pokročilejší typ elektronické hudby. Pátrali jsme po nových rytmech a strukturách," objasňuje Gernot Bronsert.

Jako dvacátníci z čerstvě demokratizovaného východního Berlína si nejprve prošli fází undergroundu a techna - tanečních party plných drog a následných depresí. Repetitivní hudba je ale rychle omrzela.

Historicky první nahrávka Moderat je ve srovnání s pozdější tvorbou celkem experimentální, neucelená. A především relativně neobjevená. První čtyři skladby mají dnes na platformě Spotify jen pár set tisíc poslechů.

Pro srovnání: debut z roku 2009 už hraje vyšší hru. Hit A New Error dosud nasbíral přes 77 milionů streamů. Právě tato deska trojici vystřelila vzhůru - a původně plánované dvouměsíční turné se protáhlo na dva roky.

Úspěch zopakovalo následující album II. "Tentokrát to není nahrávka Apparata s Modeselektor. Je to deska Saschy, Gernota a Sebastiana. Udělali jsme ji pro sebe, ne pro náš projekt," popsal tehdy Gernot Bronsert. "Jako Modeselektor hrajeme na velkých festivalech a ravech, Sascha dělá hudbu pro divadlo a sedící publikum. Když já a Sebastian chceme být trochu víc potichu a Sascha zase o něco hlasitější, v tu chvíli jsme připravení spolupracovat. Moderat je jako malý ostrůvek, na který můžeme uprchnout," přirovnal.

Následovalo třetí album. Po tom předchozím zase o něco zpěvnější - a na víc půl dekády poslední. S velkou vizí: koncem jedné éry a potenciálním začátkem nějaké další.

Povědomá hudba

Letošní More D4ta by mohlo být nahrávkou, která takovou novou etapu projektu započne. Zní ale spíš jako ozvěna tvorby, s níž Moderat ze scény odcházeli. A deska je to vlastně líbivá.

Zaznívá na ní jedinečný hlas Saschy Ringa i jeho jednou konkrétní, jednou zcela abstraktní texty. Při přípravě hudební části, té bez zpěvu, se producenti jako pokaždé nejdřív prohrabali starými nahrávkami nebo zvukovými smyčkami.

"Na začátku je fáze, kdy se musíme odtrhnout od vlastních projektů a do jisté míry se pohroužit do nové identity. Role máme víceméně jasně rozdělené. I když ty se někdy také proměňují. Všechno je, až na zpěv, flexibilní," podotkl producent Sebastian Szary.

I přes nové prvky je instrumentální část většiny skladeb prostě "povědomá". Otázkou ovšem zůstává, jestli ne až příliš. Jestli se po pětileté pauze trojice neměla vrátit s něčím radikálnějším, odlišnějším. A předchozí éru tak opravdu uzavřít, jak Sascha Ring sliboval v roce 2017.

Jenže jak by měl vypadat návrat po takové pauze? A je možné navázat přesně tam, kde skončili? Moderat jako by na ožehavé otázky ani nechtěli reagovat. S odpověďmi zůstávají někde uprostřed. Skladby jsou sice nové, stará tvorba v nich ale silně rezonuje. Divákům i hudebníkům to nakonec nejspíš vyhovuje.

