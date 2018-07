Ztráta pro slovenský bigbít. Zemřel Fedor Frešo ze slavné kapely Collegium Musicum

Frešo měl pověst jednoho z nejprogresivnějších rockových baskytaristů v někdejším Československu.

Ve věku jedenasedmdesáti let zemřel známý slovenský baskytarista Fedor Frešo, který hrával v Collegiu Musicu též již zesnulého varhaníka Mariána Vargy, v někdejší skupině Soulmen s Dežem Ursinym či skupině Prúdy s kytaristou Pavolem Hammelem.

Zprávu přinesl slovenský list SME s odvoláním na tamního bývalého ministra kultury Ladislava Snopka.

"Odešel jeden z mých hudebních otců," uvedl Frešův přítel, bubeník Martin Valihora. "Spolu jsme žili a vyrůstali v jedné hudební rodině."

Frešo se narodil roku 1947 v Bratislavě do rodiny skladatele a dirigenta Slovenského národního divadla Tibora Freša, jeho matka studovala operní zpěv a byla hudební redaktorkou i režisérkou v rozhlase.

Na konzervatoři Frešo vystudoval kontrabas, v československých rockových formacích od roku 1962 hrával na baskytaru - nejčastěji trsátkem.

"Když je trsátko dobré pro Lakea, McCartneyho, Squirea nebo Veselého z ETC, proč by nebylo pro mě? I když hra prsty mi samozřejmě nedělá žádné problémy," říkal.

První úspěchy sklízel se skupinou Soulmen, kterou koncem 60. let založili s Dežem Ursinym a Dušanem Hájkem a jejíž tvorba byla ovlivněna hudbou britských Cream. Záhy si Frešo vybudoval pověst jednoho z nejprogresivnějších rockových baskytaristů v Československu.

Kromě jiných spolupracoval s kytaristou Radimem Hladíkem, zpěvákem Peterem Lipou, kytaristou Františkem Griglákem nebo skupinou Blue Effect, působil v obnoveném tradičním jazzovém souboru Traditional Club Bratislava.

Nevyhýbal se ani folku - hrával třeba s pražským sdružením Šafrán.

Hru na baskytaru Frešo vyučoval, kromě toho pracoval jako producent či hudební režisér.

Do roku 1989 byl zaměstnán ve Slovenském rozhlasu, později se stal majitelem překladatelské agentury. Ve vydavatelství Opus se podílel na vzniku mnoha desek.

Za své hráčské vzory Frešo označoval basistu Jacka Bruce, někdejšího člena slavných Cream, nebo Johna Enthwistlea z The Who. Kromě jiného uměl hrát také na bezpražcovou basu

Svou hudební dráhu před sedmi lety shrnul v knize Sideman, kde vzpomínal na začátky ve skupině Soulmen či koncerty s Mariánem Vargou v Collegiu Musicu, znovu obnoveném roku 2008.

"Je v tom popsaná celá má hudební kariéra od samých začátků až po současnost. Plus minus všechny kapely, s nimiž jsem hrál, všichni sólisti a všichni frontmani, vedle nichž jsem stál jako sideman. Proto ten název," vysvětloval při vydání.

Zemřel Oldřich Veselý. To už z téhle nahrávky žije jen Fedor Frešo... https://t.co/NL997dqWMB — Pavel Koběrský (@kober) January 18, 2018

V obnoveném Collegiu Musicu basista Frešo hrál v rytmice s bubeníkem Martinem Valihorou.

"Je úplně z jiné generace a některé věci vnímá docela jinak než my. Obdivuji na něm hlavně nekonečnou energii, kterou do toho vkládá. Lítá z hraní do hraní, z kapely do kapely, z projektu do projektu a všechno stíhá s dobrou náladou," líčil Frešo v rozhovoru pro časopis Muzikus.

Kromě toho Frešo s hudebníkem Tomášem Berkou napsal knihu Rocková Bratislava, která mapuje více než 300 slavných slovenských rockových skupin od konce 50. let minulého století.