Ani ve snu nás nenapadlo, že vydržíme tak dlouho. Eagles oznámili poslední turné

Americká country-rocková kapela Eagles, která existuje od roku 1971 a proslula hitem Hotel California, oznámila poslední turné. Šňůra nazvaná The Long Goodbye, v překladu Dlouhé rozloučení, začne 7. září v newyorské Madison Square Garden a zřejmě potrvá dva roky, píše agentura AFP.

Skupina zatím zveřejnila termíny 13 koncertů, všech v USA. Poslední momentálně plánuje na 17. listopadu ve státě Minnesota. Eagles ale slibují "odehrát na každém trhu tolik koncertů, jak velký jen bude zájem". Mluvčí sestavy předpokládá, že turné bude pokračovat do roku 2025. Jako předskokani na americké části šňůry vystoupí Steely Dan.

"Eagles za sebou mají zázračné dvaapadesátileté putování, během nějž hráli lidem po celém světě. Ani ve snu nás nenapadlo, že vydržíme tak dlouho. Ale všechno má svůj čas a teď nadešel ten správný pro to, abychom uzavřeli kruh," vzkazují členové sestavy.

Tu tvoří bubeník a zpěvák Don Henley, kytarista Joe Walsh a baskytarista Timothy B. Schmit. Všem je 75 let. Od roku 2017 je doplňují šestašedesátiletý country písničkář Vince Gill s třicetiletým Deaconem Freyem, synem dnes již nežijícího zakládajícího člena Glenna Freye.

Kapela získala šest cen Grammy, celosvětově prodala přes 150 milionů desek a odehrála přes 1000 vystoupení. Také byla uvedena do Rokenrolové síně slávy. Na posledním turné nazvaném podle svého nejznámějšího hitu z roku 1977 a alba Hotel California Tour formace hrála celou tuto desku naživo za doprovodu symfonického orchestru a pěveckého sboru. Podle deníku USA Today šnůra čítající 90 koncertů utržila okolo 250 milionů dolarů, v přepočtu skoro 5,5 miliardy korun.

"Doufáme, že než to uzavřeme, co nejvíce z vás ještě jednou uvidíme naživo. A především bychom vám z celého srdce rádi poděkovali, že jste nás a naši hudbu měli rádi. Přes pět desetiletí jsme to mohli dělat jen díky vám," cituje Eagles agentura AFP.

Kapelu ještě s Glennem Freyem zažili také Češi, v červnu 2009 se představila v pražské O2 areně. Dle pořadatelů dorazilo okolo osmi tisíc diváků. Hudebníci byli oblečeni v tmavých oblecích s úzkými kravatami, od první písně How Long zaujali harmonickými vokály a chytlavými melodiemi. Večer byl rozdělený na dvě poloviny, skončil přídavky Take It Easy a Desperado.

Eagles vznikli začátkem 70. let minulého století v Los Angeles, stmelilo je společné účinkování v doprovodné kapele zpěvačky Lindy Ronstadt. Hned první deska definovala jejich zvuk a zároveň celý styl někdy označovaný jako kalifornský rock. Těží z kombinace country, folk-rocku, rhythm & blues, soulu, bluegrassu, rocku a košatých vícehlasých vokálů. "Po vlně beatu a elektrických kytar vtiskl znovu důležitou roli kytarám akustickým, jejichž zvonivý zvuk dodal nahrávkám lehkost a uvolněnost," napsaly Hospodářské noviny.

Skupina se pohybovala od skoro tradičního country na albu Desperado až k tvrdšímu rockovému zvuku desky Hotel California, pojmenované dle známé sedmiminutové skladby. Ta vypráví o perfektním hotelu, který má jedinou chybu - nedá se z něho odejít.

Roku 1980 se Eagles rozpadli a jejich členové zahájili sólové dráhy, roku 1994 se opět sešli při natáčení. "Nikdy jsme se nerozpadli, měli jsme jen čtrnáctiletou dovolenou," řekl tehdy Glenn Frey.

Od té doby spolu opět koncertovali až do jeho smrti v roce 2016. Zakládající člen sestavy zemřel ve věku 67 let, dle vyjádření spoluhráčů trpěl záněty žlučovodů, kloubů a zápalem plic.

Tímto okamžikem mělo působení Eagles dle tehdejších vyjádření skončit, nakonec ale zbývající muzikanti opět vyrazili na šňůru, doplnění Freyovým synem Deaconem a písničkářem Vincem Gillem. Na jednom turné se k nim přidal také kytarista Will Henley, syn zpěváka Dona Henleyho.

Vloni sice Deacon Frey po pěti letech oznámil, že sestavu opouští, podle vyjádření z tohoto týdne se ale rozlučkového turné zúčastní.

Video: Hotel California od kapely Eagles