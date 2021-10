Divadlo Archa vzpomínalo na Mejlu Hlavsu, Němcová pokřtila album Plastiků

Zaplněné pražské Divadlo Archa v sobotu zažilo vzpomínkový koncert k nedožitým sedmdesátinám hudebníka Milana Hlavsy. Na akci nazvané podle jeho přezdívky Mejla 70 bylo pokřtěno nové vydání šesti základních alb skupiny The Plastic People of the Universe.

Snímek ze sobotního koncertu The Plastic People Of The Universe. | Foto: ČTK

Večer uspořádalo vydavatelství Guerilla Records, které uvedlo nahrávky Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned, Pašijové hry velikonoční, Jak bude po smrti, Co znamená vésti koně, Hovězí porážka a Půlnoční myš. Všechny byly ve studiu producenta Ondřeje Ježka nově zmasterovány z původních pásů. Nové jsou i obaly.

"Smyslem této grafické změny je postavit tvorbu Plastiků už mimo mýtus pronásledované kapely, ale nechat zaznít jejich geniální a nadčasovou hudbu bez dalších příběhů," říká Vladimír Drápal přezdívaný Lábus, majitel vydavatelství.

Mezi představenými nahrávkami je i dvojdeska Magické noci 1997 zachycující kapelu při tehdejším návratu na pódia. Kmotry alb v sobotu byla i spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Dana Němcová a předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který jako dárek pro Němcovou a manželku "Mejly" Janu Hlavsovou přinesl trička s nápisem Jsem Tchajwanec. Majitel vydavatelství Drápal vloni neúspěšně kandidoval mimo jiné s podporou ODS právě do Senátu.

"Kompletní kolekce nahrávek Plastic People Of The Universe bude uvolněna do prodeje a celorepublikové distribuce symbolicky 17. listopadu jako varování před dobou, kdy se za hudbu, uměleckou tvorbu a vlastní názor posílalo do kriminálu," vysvětluje Drápal.

Se vzpomínkou na skladatele, zpěváka a hudebníka Hlavsu vystoupily kapely BBP, All Tommorow´s Parties Band, Půlnoc, Fiktivní šílenství, Garage Tonyho Ducháčka a právě The Plastic People of the Universe. V čele její často se měnící sestavy byl v sobotu letitý kapelník Josef Janíček.

V hledišti se mimo jiné objevili baskytaristka Eva Turnová nebo známý undergroundový muzikant Pavel Zajíček. Ze základní sestavy naopak na jevišti chyběl violista Jiří Kabeš.

Před několika lety se Plastic People kvůli neshodám rozdělili. Kabeš nyní stojí v čele skupiny, která se na svých stránkách označuje jako PPU/New generation.

Na záznamu z roku 2017 hraje PPU/New generation skladbu Magické noci. | Video: Walkonvu

Návštěvníci akce si v prostorách divadla mohli koupit různé undergroundové knihy a nahrávky nebo si prohlédnout fotografie Ondřeje Němce a Bohdana Holomíčka. Vydavatelství Guerilla Records pořádá 6. listopadu opět v Divadle Archa festival ke 20 letům své existence.

Hudebník a člen skupin Plastic People of the Universe nebo Půlnoc Milan "Mejla" Hlavsa zemřel 5. ledna 2001 ve věku 49 let. První kapelu vedl jako čtrnáctiletý. Na jaře 1968 s několika vrstevníky založil skupinu The Undertakers (Hrobníci). V září 1960 se pak začal psát příběh "Plastiků".

Jako autor hudby se prosazoval především Hlavsa, který roku 1973 s básníkem a prozaikem Pavlem Zajíčkem založil také experimentální formaci DG 307.

Roku 1976 v procesu s českým undergroundem Hlavsa strávil několik týdnů ve vazbě. Následoval zvýšený zájem StB, policejní šikana a zákaz vystupování.

Koncem 80. let Hlavsa hrál v kapelách Garáž a Echt!. Založil také formaci Půlnoc a po jejím rozpadu Fiction. Po listopadu 1989 se vrátil k obnoveným DG 307 a od roku 1997 rovněž k Plastikům.

Těsně před začátkem nového milénia vydal sólové album Šílenství, na kterém experimentoval s prvky elektronické hudby, napsal také autobiografickou knihu Bez ohňů je underground. Před smrtí podstoupil kvůli rakovině plic operaci.