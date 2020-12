Chcete být svobodní, nebo chcete být otroky? Clapton natočil píseň proti lockdownu

Severoirský písničkář Van Morrison napsal další píseň namířenou proti nouzovému stavu a zákazu vycházení, také v Česku známého pod anglickým pojmem lockdown.

Blues-rockovou skladbu nazvanou Stand and Deliver, kterou vydal v pátek, Morrison složil. Hraje a zpívá ji však britský kytarista Eric Clapton.

"Nechali jste je, aby ve vás vyvolali strach / Nic z toho, co vám říkali, není pravda / Pokud nic nemůžete říct / Pak možná nemůžete nic udělat / Chcete být svobodní / Nebo chcete být otroky?" zpívá Clapton.

Jak píše deník USA Today, výtěžek z prodeje songu podpoří Morrisonovu kampaň Save Live Music, která pomáhá Britům a Irům z hudebního průmyslu ohroženým kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru.

"Ericova nahrávka je skvělá. Určitě bude rezonovat u všech, kdo sdílí naši frustraci," řekl Van Morrison časopisu Variety. "Láme mi srdce, když vidím, kolik talentovaných muzikantů nedosáhne na smysluplnou podporu od vlády. Chceme je ale ujistit, že každý den tvrdě lobbujeme za to, aby se koncertování zase vrátilo, abychom tak zachránili náš obor," dodává.

Pětasedmdesátiletý Van Morrison už na podzim vydal trojici skladeb namířených proti zákazu vycházení. Jmenují se Born To Be Free, As I Walked Out a No More Lockdown. V té zpíval, že lockdown lidi zotročuje a obvinil vědce z toho, že si podle něj vymýšlejí.

Webový časopis Consequence of Sound článek o nové písni uvedl konstatováním, že "Van Morrison definitivně propadl do černé díry konspiračních teorií okolo nemoci covid-19 a Eric Clapton jej ochotně následuje".

Celosvětově známý písničkář, který roku 2004 vystoupil na pražském Philips International Jazz Festivalu, také založil petici na webu Change.org. V té žádá konec zákazů vycházení.

"Severoirská vláda odmítla vyčíslit ekonomický dopad, který budou mít restrikce na segment živé hudby, a stejně tak neposkytla vědecké důkazy, které by zákazy opodstatnily," míní zpěvák.

Většina světa letos prochází již několikátým zákazem vycházení. Ty se podle deníku USA Today budou opakovat, dokud nebude naočkován dostatečný počet lidí, aby nebezpečí nákazy nemocí covid-19 pominulo nebo bylo dostatečně minimalizované.