Ceny Grammy patřily ženám, Beyoncé i Taylor Swiftová přepsaly rekordy

Zpěvačky Taylor Swiftová a Bille Eilish nad pondělním ránem získaly hlavní americké hudební ceny Grammy. Beyoncé zdolala rekord a nyní už má dohromady nejvíc sošek ze všech žen v historii. V méně sledovaných kategoriích nominace neproměnili český dirigent Jakub Hrůša ani jazzový zpěvák Gregory Porter, v jehož kapele působí varhaník Ondřej Pivec.

Deskou roku se stal Folklore, který Taylor Swiftová natočila v karanténě a jímž ukročila z mainstreamového popu k žánru indie. Jedenatřicetiletá zpěvačka tuto sošku obdržela již potřetí, což se před ní žádné ženě nepodařilo. Předešlá ocenění má za alba Fearless a 1989.

Nahrávkou roku je Everything I Wanted od devatenáctileté Billie Eilish. "Tuhle cenu si zasloužíš ty," vzkázala však nominované raperce Megan Thee Stallion.

Čtyři sošky za track Black Parade nebo videoklip Brown Skin Girl si odnáší Beyoncé, která jich tak má na kontě celkově 28. Překonala tím dosavadní rekord bluegrassové zpěvačky i houslistky Alison Kraussové a dotahuje absolutního rekordmana Grammy, kterým je s 31 soškami již dávno nežijící dirigent Georg Solti. "Naším úkolem je reflektovat dobu, ve které žijeme. A teď za sebou máme hodně náročnou dobu," konstatovala Beyoncé. Skladbu Black Parade věnovala všem "krásným černým králům a královnám" na světě.

Písní roku je I Can’t Breathe od zpěvačky vystupující pod pseudonymem H.E.R. Politicky nabitá skladba reaguje na protesty hnutí Black Lives Matter a vyzývá k ukončení rasové diskriminace. Slova v názvu písně, v překladu Nemůžu dýchat, před svou smrtí opakoval americký černoch George Floyd, kterému na krku několik minut klečel policista. Úmrtí vyvolalo silnou vlnu protestů proti policejnímu násilí a rasismu v USA. "Tuhle skladbu jsme napsali přes aplikaci FaceTime," řekla při přebírání sošky H.E.R. "Ani mě nenapadlo, že má bolest pomůže k tomu, aby se něco změnilo," uvedla.

K hnutí Black Lives Matter odkazovali také někteří účinkující. Raper Lil Baby pojal svou skladbu The Bigger Picture jako střet s policií rozhánějící protesty. "Prezidente Bidene, žádáme spravedlnost," apelovala čtyřicetiletá aktivistka Tamika Malloryová.

Podle agentury AP se na Grammy poprvé stalo, aby si všechny čtyři sošky v nejsledovanějších kategoriích odnesly ženy. Podle deníku New York Times večer reflektoval rok, kdy v pop-music měly hlavní slovo ženy. Muzikanti kvůli nemoci covid-19 nemohli absolvovat světová turné, místo toho vydávali singly či alba z domova a jejich hlavním zdrojem příjmů se stalo streamování. Mnozí také kvůli obživě prodávali práva na své písně, shrnují New York Times změny uplynulého roku.

Britská zpěvačka Dua Lipa převzala Grammy pro nejlepší popové album, kterým se stalo taneční Future Nostalgia. "Líbí se mi, že dnes uspělo tolik žen. Je skvělé být toho součástí a cítit tuhle energii," řekla.

Šestadvacetiletá houstonská raperka Megan Thee Stallion, která podporuje emancipaci žen, získala cenu pro objev roku a další dvě přidala v rapových kategoriích za singl Savage, na němž spolupracovala s Beyoncé. "Nechci se rozbrečet. Všichni nominovaní v této kategorii jsou tak skvělí," řekla. "Byl to náročný rok, ale zvládli jsme to," připomněla pandemii.

Téměř čtyřhodinový ceremoniál moderoval komik Trevor Noah, který žertoval o nemoci covid-19 i událostech uplynulého roku. "Tohle bude největší venkovní akce roku, tedy když nepočítáme útok na Kapitol," pronesl například.

Po větší část večera absentovaly pro Grammy typické zvláštní efekty a sofistikované scény. Show, původně plánovaná na leden, se místo tradiční sportovní haly Staples Center konala venku v různých částech Los Angeles, se sociálními rozestupy a bez tradičního vítání hvězd na červeném koberci. Ten byl komorně rozvinut jen v místnosti, kde celebrity pózovaly fotografovi.

Vybraní účastníci seděli v respirátorech u stolů při dodržení rozestupů. Show se také směl zúčastnit omezený počet novinářů, shrnuje agentura AP, podle níž pořadatelé vyžadovali opakované testy na covid-19 a a všem měřili teplotu.

Již při přípravách organizátoři dbali na častou dezinfekci rukou a výměny respirátorů. Lidé si nemohli přinést vlastní jídlo ani pití, respirátory směli hudebníci sundat jedině při interview a pak při samotném přebírání cen, vždy na omezený čas. Někteří trvali na tom, aby novináři, s nimiž budou hovořit, měli obličeje kryté plexisklem.

V předtočených a živých hudebních číslech se vystřídali a vzájemně mezi sebou udržovali rozestupy Harry Styles a Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swiftová, Post Malone, Bruno Mars, Cardi B nebo kapely Black Pumas a Haim. Se svým hitem Dynamite vystoupil korejský boy band BTS, který svou jedinou nominaci na Grammy neproměnil.

Podle New York Times hudebníci nejčastěji zdůrazňovali nejistotu ohledně příštích měsíců a projevovali přání vrátit se k normálu, zejména k tomu, jak před pandemií vypadal hudební svět zvyklý na světová turné a vyprodané sportovní haly s desítkami tisíc fanoušků.

"Děkuji pořadatelům, že jste nás všechny sezvali na jedno místo a dovolili jste se nám, abychom se pozdravili a navzájem na sebe usmáli," řekla zpěvačka Miranda Lambertová, jejíž deska Wildcard uspěla v kategorii country.

Ve vedlejších kategoriích si Grammy odnesli raper Kanye West s deskou Jesus Is King pro nejlepší křesťanské album či teprve devítiletá Blue Ivy Carterová, dcera Beyoncé a jejího manžela Jay-Z, která byla jednou z oceněných za videoklip roku Brown Skin Girl.

V kategorii Nejlepší popový sólový výkon uspěl Harry Styles s písní Watermelon Sugar. "Děkuji všem, kdo ho se mnou natočili," řekl muž, který se stal prvním nositelem Grammy ze všech členů kapely One Direction.

Nejlepší instrumentální album natočila kapela Snarky Puppy, rockovou deskou roku je The New Abnormal od The Strokes. V kategorii alternativní hudby bodovala písničkářka Fiona Apple, v blues Bobby Rush a Fantastic Negrito, v žánru Americana pak Sarah Jaroszová. Cenu za reggae si odnesli Toots and the Maytals, jejichž frontman Toots Hibbert zemřel vloni v září.

V jazzových kategoriích dvě sošky získali dirigentka a skladatelka Maria Schneiderová i nedávno zesnulý jazzový klavírista Chick Corea. Za něj cenu převzala vdova.

Už před samotným ceremoniálem rozruch vzbudil kanadský zpěvák The Weeknd, jehož hity jako Blinding Lights z alba After Hours na nominace nedosáhly. Zpěvák oznámil, že kvůli tomu bude i budoucí ročníky Grammy ignorovat. Podle kritiků to není první zarážející případ, kdy umělci černé pleti navzdory mimořádnému ohlasu u publika i kritiků nedosáhnou nejen na sošku, ale ani se neprobojují mezi nominované, dodávají New York Times.