Brněnský Jazzfest oslavil 20 let s hosty, začal vydávat alba

Brněnský Jazzfest, který z komorních počátků vyrostl v uznávanou žánrovou přehlídku, v neděli oslavil 20. výročí. Na třech scénách v Centru experimentálního divadla postupně představil zástupce české jazzové špičky různých generací. Zahráli klavírista Emil Viklický, kapela Muff, kontrabasisté Jiří Slavík a Jaromír Honzák nebo zpívající violoncellistka Dorota Barová.

Americký bubeník Scott Mclemore do své sestavy Multiverse pozval kytaristu Davida Dorůžku (vlevo). | Foto: ČTK

Nedělní akcí zároveň začal další ročník Jazzfestu, který kromě Čechů představí zahraniční hvězdy.

Loňský a letošní rok přinesl pořadatelům i návštěvníkům mnoho komplikací, kvůli pandemii se koncerty odkládaly, některé opakovaně. V době, kdy nešlo hrát před publikem, organizátoři pracovali alespoň na záznamech pro televizi.

Nově založili festivalový fanklub. "Členové získají přednostní informace o programu a možnost přednostního nákupu vstupenek, ale umožníme jim také přístup na festivalové tiskové konference, uspořádáme společné exkurze do zákulisí koncertních sálů, u některých koncertů jim zpřístupníme i zvukové zkoušky," popisuje výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.

Koncerty Jazzfestu jsou nyní naplánované do jara příštího roku. Nejbližší se koná 16. září, kdy v Cabaretu des Péchés zahraje trio pianisty Geralda Claytona, 25. září se na stejném místě představí kvarteto dalšího klavíristy Shaie Maestra. O den později se v Huse na provázku koná koncertní oslava dvou basistů, sedmdesátiletého Františka Uhlíře a osmdesátiletého Vincence Kummera.

V Sono Centru zahraje 28. září trio kytaristy Billa Frisella, 4. října kvarteto trumpetisty Erika Truffaze a 18. října trio saxofonisty Chrise Pottera. K dalším festivalovým akcím patří koncert Rozhlasového big bandu Gustava Broma s Danem Bártou, vystoupení britské kapely Gogo Penguin nebo zpěvačky Lizz Wrightové.

Pořadatelé Jazzfestu také nově založili vydavatelství Bivak Records, které už vyprodukovalo dvě nahrávky - debuty kapely Four in Blue kolem saxofonisty Radka Zapadla a tria The Survivors tvořeného basistou Jiřím Slavíkem, klavíristou Jiřím Levíčkem a bubeníkem Jakubem Tenglerem. Vycházet budou na tradičních nosičích stejně jako v elektronické podobě.

Na předloňském sestřihu hraje kapela Four in Blue: saxofonista Radek Zapadlo, kytarista Vilém Spilka, varhaník Vladan Ronner a bubeník Kristian Kuruc. | Video: Radek Zapadlo

"Už 20 let pořádáme koncerty, které se uchovávají pouze v naší paměti. I proto jsme se rozhodli pro založení vydavatelství, jež umožní vybrané koncertní zážitky uchovat jednou provždy a k nim přidat i další ve formě studiových alb," říká Vilém Spilka, jednatel vydavatelství, kytarista a umělecký ředitel Jazzfestu.

"Název Bivak je symbolem pro vytváření základního produkčního komfortu pro námi vydávané umělce, kteří se tak mohou plně soustředit na uměleckou stránku projektů," doplňuje.

Kapela Four in Blue své album pokřtila už předminulý týden na dvoře divadla Husa na provázku.

Saxofonista Radek Zapadlo sestavu založil před čtyřmi roky s bubeníkem Petrem Turečkem, hráčem na Hammondovy varhany Vladanem Ronnerem a právě kytaristou Vilémem Spilkou. Všichni se podíleli na skladbách pro první CD. "Věříme, že naše hudba zaujme publikum bluesovou pravdivostí a přímým hudebním sdělením," uvedl Zapadlo, který patří k výrazným osobnostem brněnské jazzové scény.

"V současné době se věnuji různým aktivitám: hraní, práci ve studiu a učení. Hraní je pro mě nejdůležitější, ačkoli úplným základem, tím, z čeho čerpám inspiraci, je poslech hudby. To považuji pro její aktivní provozování za vůbec nejdůležitější," doplňuje.

Kromě vlastní kapely Four in Blue hraje Zapadlo také ve Vilém Spilka Quartetu, Two-Generation Triu, Heart of Dixie, MulliGang a Cotatcha Orchestra. V Praze působí v kvintetu pianisty Mateje Benka. S ním také doprovází zpěváka Ondřeje Rumla.