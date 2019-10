Beatlesovské album Abbey Road je po půlstoletí zpátky v čele britského žebříčku

Abbey Road, předposlední studiové album legendární poprockové skupiny The Beatles, se po téměř 50 letech vrátilo na čelo britského žebříčku nejprodávanějších alb. Pochvaluje si to i jeden ze dvou stále žijících členů slavné čtyřčlenné formace Paul McCartney.

"Těžko uvěřit tomu, že Abbey Road se po všech těch letech stále drží nahoře. Ale zase je to zatraceně skvělé album," uvedl někdejší zpěvák, baskytarista i autor mnoha hitů jedné z nejúspěšnějších a nejuznávanějších kapel v dějinách populární hudby.

Album s písněmi jako Something, Come Together, Oh! Darling nebo Here Comes the Sun se po vydání v roce 1969 udrželo v čele britského žebříčku po 17 týdnů, až do 31. ledna 1970. Na stejnou pozici se nyní vrátilo po 49 letech a 252 dnech, což mu podle agentury Reuters vyneslo zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

K 50. výročí vydání Abbey Road vyšla minulý měsíc speciální luxusní reedice desky. Původně byla nahrávka vydána 26. září 1969. Deska je pojmenovaná po slavném studiu, které leží ve stejnojmenné ulici a ve kterém skupina nahrála téměř všechny své písně.

Alba se celosvětově prodalo přes 30 milionů kopií a stalo se druhou nejprodávanější deskou Beatles. Desku proslavil i její obal, na kterém čtveřice "Brouků" přechází po přechodu ulice Abbey Road.

V roce 1970 ještě vyšlo album Let It Be, to ale bylo až poté, co formace oznámila svůj rozpad. A navíc písně z Let It Be skupina nahrála ještě předtím, než usedla k natočení Abbey Road.

Fanoušci The Beatles se sešli na slavné Abbey Road (video z 8. srpna 2019)