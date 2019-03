před 1 hodinou

Chtěli se vzít na trajektu cestou z Británie do Francie, nakonec ale skončili až na Gibraltaru. Zde si 20. března 1969 řekli zpěvák kapely The Beatles a svébytná umělkyně Yoko Ono své ano a zvěčnili se na pláži u slavné Gibraltarské skály. Svatební cestu podnikli do Amsterdamu, kde v pokoji číslo 902 v hotelu Hilton strávili celý týden a z postele za asistence médií nabádali ke světovému míru. O 11 let později byl John Lennon zastřelen Markem Chapmanem před newyorským domem Dakota. Yoko Ono se už znovu neprovdala. Podívejte se, co všechno slavný pár ovlivnil.