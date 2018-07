Paul McCartney se vrátil do klubu, kde začínali Beatles. Fanoušci na lístky čekali hodiny

Neplánovaný komorní koncert pro 350 lidí odehrál Paul McCartney v liverpoolském klubu, kde kdysi začínali Beatles. "Zkuste si představit, jak jsme tu před tolika lety hráli poprvé. Nevěděli jsme, jestli máme nějakou budoucnost," vzpomínal.

Anglický hudebník Paul McCartney koncem minulého týdne překvapil fanoušky oznámením komorního koncertu v klubu The Cavern - podzemním prostoru v Liverpoolu, kde před více než padesáti lety začínali Beatles.

Šestasedmdesátiletý hudebník na místo přijel autem a sotva vylezl z vozu, obklopili ho fanoušci vykřikující jeho jméno. Ten obraz něčím připomínal 60. léta minulého století.

McCartney, který zpravidla vystupuje na sportovních stadionech pro desítky tisíc lidí, koncert oznámil na Twitteru krátce před jeho konáním. Dodal, že vstupenky dostanou zdarma ti, kdo přijdou nejrychleji. "Prostor je extrémně omezený," anoncoval McCartney.

Nakonec mnozí posluchači čekali ve frontě dlouhé hodiny.

McCartney, který na podzim vydá nové studiové album nazvané Egypt Station, v klubu Cavern zahrál hity od Beatles jako Magical Mystery Tour nebo I Saw Her Standing There. Právě tato píseň vzbudila nejhlasitější odezvu diváků.

"Ahoj Liverpoole, ahoj Cavern," pozdravil McCartney, když přicházel na pódium.

Ve sklepním baru Cavern, nacházejícím se v severoanglickém přístavu Liverpool, Beatles prvně vystoupili roku 1961. V dalších letech se kapela stala celosvětově proslulou, než se roku 1970 rozpadla.

MCartney byl během svého dvouhodinového koncertu v Cavern obklopen nástěnnými malbami a fotografiemi připomínajícími někdejší slávu Beatles. Klub pojme jen 350 lidí na stání - většina z těch, kdo přišli, celý koncert zpívala s McCartneym.

"Zkuste si představit, jak jsme tu před tolika lety hráli poprvé. Nevěděli jsme, jestli máme nějakou budoucnost, ale zvládli jsme to," vyprávěl hudebník. "Je úžasné vrátit se sem s celou kapelou a celým naším týmem," dodal.

Původní hudební klub Cavern byl roku 1973 zavřen a později zbourán. Majitelé však schovali původní cihly, z nichž později postavili klub, který na místě stojí dodnes. Sjíždějí se sem fanoušci Beatles z celého světa.

McCartney už v klubu Cavern vystoupil roku 1999, také tehdy zařadil písně z období Beatles i své pozdější sólové dráhy.

"Že se mi to jenom zdá? Protože mým snem je vrátit se do 60. let a zažít je v Cavern," neskrývala nadšení sedmadvacetiletá fanynka Lottie Ryanová, když před koncertem čekala venku ve frontě. "Blíž než tady už se k němu nikdy nedostanu. Je to tak vzrušující," dodala.

Paul McCartney se minulý týden zúčastnil besedy na Liverpoolském institutu živého umění. Mimo jiné zde odpovídal na otázku, kterých muzikantů si nejvíc cení ze všech, s nimiž měl možnost spolupracovat. McCartney jako první vyjmenoval Johna Lennona, George Harrisona a Ringa Starra, tedy své tři někdejší spoluhráče z Beatles.

"Možnost spolupracovat s Johnem jen takhle ve dvou byla neuvěřitelná. Díky tomu jsem poznal jeho génia ještě předtím, než se o něm dozvěděl svět," uvedl.

Paul McCartney letos v září vyrazí na světové turné.