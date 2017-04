Ať andělé odnesou mě i Donalda Trumpa. Uvedení Baezové do rokenrolové síně slávy přineslo emoce

před 58 minutami

New York - Rokenrolová síň slávy v americkém Clevelandu se v pátek rozrostla o šest interpretů. Mezi velikány hudby byla uvedena písničkářka Joan Baezová, raper Tupac Shakur a kapely Pearl Jam, Electric Light Orchestra, Yes a Journey. Večer plný dojemných okamžiků se však neobešel bez politických prohlášení, píše agentura Reuters.

Možnost vstoupit do síně slávy získávají umělci 25 let poté, co vydali své první album nebo singl. Na první pokus se to tedy povedlo Pearl Jamu, jednomu z nevlivnějších rockových uskupení devadesátých let, a Tupacovi, raperovi z newyorského Harlemu. Ten se stal ikonou hiphopu, když jeho hvězdnou kariéru v roce 1996 utnul doposud neobjasněný incident v Las Vegas, při kterém byl Shakur zastřelen z projíždějícího automobilu.

V ceremoniálu uváděném mimo jiné televizním moderátorem Davidem Lettermanem nebyla nouze o emotivní momenty. Raper Snoop Dogg nazval svého zesnulého přítele "největším žijícím raperem" a účinkující také zavzpomínali na Prince či Chucka Berryho. Berry se v roce 1986 stal vůbec prvním umělcem uvedeným do rokenrolové síně slávy.

Politiku do slavnostního večera vnesla autorka protestsongů ze 60. let Joan Baezová, jejíž ocenění označil hudebník Jackson Browne za "velmi, velmi opožděné".

"Změny, které začaly v 60. letech ještě stále probíhají. Dnes musíme být stejně rozhodní jako tehdy," řekla podle serveru USA Today šestasedmdesátiletá folková písničkářka.

Baezová tento týden přišla s první novou skladbou po více než 25 letech. Nasty Man (hnusný muž) o prezidentu Donaldu Trumpovi od úterního uvedení na facebooku nasbírala podle agentury Reuters téměř 3,5 milionu shlédnutí.

Své páteční vystoupení Baezová zakončila zpěvem černošského spirituálu "Swing Low, Sweet Chariot" a vyjádřením přání, aby andělé z této písně "odnesli mě, vás, nás, i Donalda Trumpa, domů".

