V novém filmu Romana Polanského mluví Čech. Hraje syna Mickeyho Rourka

V novém filmu režiséra Romana Polanského nazvaném Hotel Palace, který od uplynulého čtvrtka promítají kina, zní díky Dannymu Exnarovi také čeština. Česko-švýcarský herec zde ztvárnil výraznou postavu Václava.

Exnar se narodil ve švýcarském městě Liestal rodičům, kteří emigrovali z Československa po srpnu 1968. Svoji rolí reprezentuje dobré, hodné a naivní češství, jak sám říká.

"Režisér Polanski ve scénáři chtěl, aby se tam objevila česká postava. Pracovníci castingu prý hledali herce v celé České republice, nakonec to díky zaslanému videomateriálu padlo na mě," popisuje dvaačtyřicetiletý Exnar. Ten vyrůstal v domácnosti, kde se mluvilo česky. Do Česka přijel na slavnostní premiéru v pražském Kině Pilotů.

Ve filmu hraje muže z Českých Budějovic, jenž v luxusním hotelu uprostřed švýcarských Alp hledá svého otce. Před kamerou mluví česky nebo anglicky se schválně silným českým přízvukem. Roli považuje za trochu švejkovskou. "On to je takový moderní Švejk, Václav tak trochu reprezentuje takové to dobré, hodné a naivní češství. Mám pocit, že jako jediná z těch všech filmových figurek nechci nikoho ošidit," uvažuje.

Satirická, bláznivá, bizarní i nekorektní komedie Hotel Palace se odehrává roku 1999 ve společnosti výstředních hostů, kteří v hotelu čekají na konec starého světa a vstup do nového tisíciletí. Snímek měl letos premiéru na festivalu v Benátkách. V hlavních rolích účinkují francouzská herečka Fanny Ardant, John Cleese ze souboru Monty Python, Fortunato Cerlino známý ze seriálu Gomora nebo Oliver Masucci, který zaujal jako Adolf Hitler ve snímku Už je tady zas. Exnarova otce ztvárnil slavný Američan Mickey Rourke.

Devadesátiletý režisér Polanski patří k nejvýznamnějším žijícím postavám světové kinematografie. Má však spornou pověst kvůli událostem z konce 70. let minulého století, kdy byl za pohlavní styk s nezletilou v USA obviněn ze znásilnění, načež vycestoval ze země. Dodnes je v Americe vnímán jako uprchlík před zákonem.

"Pracoval jsem s ním hrozně rád. Málokdo má takovou zkušenost a talent zvládnout docela komplikované režírování. Umí herci vysvětlit, co po něm chce, tak, že to člověk chápe. Je velmi pragmatický, v nejlepším smyslu slova stará škola. Jeho odbornost a kondice je neuvěřitelná," popisuje Exnar.

Herec žijící v Basileji bude brzy účinkovat v hamburském divadle v inscenaci Úterky s Morriem, která vznikla podle stejnojmenné, také česky vydané knihy amerického spisovatele Mitche Alboma. Premiéra se uskuteční v lednu, Exnar v inscenaci režisérky Adelheid Müther hraje po boku Charlese Brauera. "V Hamburku budu do konce zimy, stálé angažmá nemám, uvidím, kam mě osud zanese. Klidně bych si zahrál i v nějakém českém filmu," podotýká herec, jehož manželkou je americká loutkářka Anna Pannicia.

Exnar absolvoval čtyřletou hereckou akademii v Mnichově. V divadle často kombinuje herectví s hrou na piano. Na přelomu tisíciletí studoval jeden rok v Praze na Konzervatoři Jaroslava Ježka hru na jazzový klavír u Karla Růžičky a klasický klavír u Zdeňka Páleníčka. "Zažil jsem tu ještě ty velké jazzové osobnosti, které ovlivnily svět. Byla to krásná doba. Herectví mě ale nenechalo v klidu. Vystudoval jsem pak čtyřletou hereckou akademii v Mnichově, Otto Falckenberg Schule. Od té doby hraji," dodal před časem herec pro web Mistnikultura.cz.