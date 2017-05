Hornistka na Eurovizi. Za Česko zpívá Martina Bárta, fanynka klasické hudby a jazzu

před 10 minutami

Martina Bárta

Zpěvačka Martina Bárta dnes v Kyjevě vystoupí s baladickou písní My Turn v prvním semifinálovém kole písňové soutěže Eurovize (Eurovision Song Contest). Diváci mohou pokus české reprezentantky o postup do finále sledovat v přímém přenosu na obrazovkách ČT2. Akce se nezúčastní ruská zástupkyně Julija Samojlovová ani ruští novináři. Ukrajina zpěvačce zakázala vstup do země, neboť navštívila anektovaný Krym.

Účast devětadvacetileté Martiny Bárty, která se věnuje hlavně hře na lesní roh a jazzové hudbě, již studovala v Německu, v popové estrádě překvapila. "V lednu mě kontaktoval Jan Potměšil, kreativní ředitel, a zeptal se mě, zda bych měla zájem účastnit se Eurovize. Já okamžitě souhlasila," řekla v rozhovoru pro iDnes.cz. Video Ortel pochodoval s nacisty, fotí se s nejtvrdším jádrem a je čas, aby se to řeklo a lidé to viděli, říká Radek Banga. sledovat video Na letošní Eurovizi v Kyjevě Bárta zazpívá baladu My Turn od britského skladatele a producenta Kylera Niko. V Kyjevě s devětadvacetiletou Bártou vystoupí sboristé Štěpán Janoušek, Veronika Vítová, Marta Kloučková a Michal Strnad, členové vokálního sextetu Skety. Jak zpěvačka řekla v rozhovoru pro Český rozhlas, skladba, v níž by zahrála na lesní roh a ukázala tak oproti ostatním vystupujícím něco navíc, nepřišla kvůli časovým omezením v úvahu. Česká republika se soutěže zúčastnila pětkrát. Nejdále se loni dostala Gabriela Gunčíková, která se probojovala se skladbou I Stand do velkého finále. V něm skončila na předposledním 25. místě. Rusové k nám nesmí Letošní soutěž se uskuteční bez zástupců Ruska. Ukrajinská tajná služba SBU zakázala vstup do země ruské zpěvačce Juliji Samojlovové kvůli návštěvě anektovaného Krymu. Ruská státní televize Pervyj kanal proto nebude vysílat letošní soutěž. Evropská vysílací unie (EBU) tak údajně přijde přinejmenším o deset milionů ruských diváků. Po marných snahách přesvědčit Ukrajinu, aby zrušila Samojlovové zákaz vstupu do země, EBU navrhla, aby ruská televize buď vyměnila interpretku, anebo aby se zpěvačka zúčastnila soutěže formou přímého přenosu z Moskvy. Obě varianty ale ruská televize odmítla.

