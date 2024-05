Foto: Vizionář a samotář posedlý kontrolou. Lucasovi, tvůrci Star Wars, je 80 let

Vesmírná sága Star Wars a dobrodružství archeologa Indiana Jonese by nevznikly bez amerického režiséra a producenta George Lucase, který se toto úterý dožívá 80 let. Syn majitele obchodu s kancelářskými potřebami se vypracoval v jednu z nejvlivnějších osobností showbyznysu. Příští víkend převezme čestnou Zlatou palmu na festivalu v Cannes. Připomínáme, co má za sebou.