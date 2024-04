George Lucas oslaví osmdesátiny v Cannes. Dostane cenu za Star Wars

Americký režisér George Lucas, tvůrce filmové ságy Star Wars a příběhů Indiana Jonese, na závěrečném večeru letošního ročníku festivalu v Cannes obdrží čestnou Zlatou palmu. Vytvořil svébytný svět, který přinesl radost mnoha divákům, zdůvodnili to pořadatelé přehlídky na francouzské Riviéře.

Zprávu přinesla agentura AFP. "Když v roce 1971 vybrali můj film THX-1138 k promítání na festivalu, byl jsem překvapený a nadšený. Od té doby jsem se do Cannes několikrát vrátil jako scenárista, režisér i producent," reagoval Lucas. "Je to velká pocta," poděkoval.

Američan dle francouzských organizátorů "vytvořil vlastní imaginární svět, jeho geografii, obyvatele, jazyky a hodnoty" podobně jako třeba J. R. R. Tolkien v případě Pána prstenů.

Lucas vymyslel Hvězdné války a sám natočil první epizodu z roku 1977. U dalších dvou filmů přenechal režii kolegům, sám byl znovu podepsaný pod druhou trilogií z let 1999 až 2005. Sedm let nato svou firmu Lucasfilm prodal společnosti The Walt Disney Company, která pak už bez jeho účasti v letech 2015 až 2019 vyrobila třetí trilogii Star Wars.

Pořadatelé akce vyzdvihují také producentské schopnosti umělce, jenž dále stvořil sérii o archeologovi Indiana Jonesovi. Lucas právě v zahajovací den festivalu, tedy 14. května, oslaví osmdesátiny. Letošní 77. ročník festivalu v Cannes pak potrvá do 25. května. Závěrečný večer s Lucasovou učastí bude přenášet francouzská televize.

Porotě letošního ročníku předsedá režisérka Greta Gerwig. Kompletní program pořadatelé teprve zveřejní, už je ale známo, že George Miller letos v Cannes uvede nový díl ságy Šílený Max nazvaný Furiosa a Kevin Costner přiveze první díl svého nového westernového eposu nazvaného Horizon, An American Saga. Spekuluje se také o možném příjezdu Francise Forda Coppoly, jenž čerstvě dokončil svůj velkolepý projekt Megalopolis, doplňuje server Variety.com.

Video: Poslední Star Wars končí epicky