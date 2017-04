Foto: Prohlédněte si města dětskýma očima. Světové ilustrace Miroslava Šaška doputovaly do Prahy

před 27 minutami

Jsou to ty nejradostnější ilustrace - pestrobarevné, vtipné i potměšilé, se sympatickým důrazem na detail. Jejich autor Miroslav Šašek proslul jako průkopník obrázkových knížek a série osmnácti průvodců po evropských i světových městech To je... patří i dnes v obchodech s knížkami pro děti k tomu nejzajímavějšímu. Emigrant Šašek kreslil průvodce mezi lety 1959 až 1974, jako první vznikla pro britského vydavatele knížka o Paříži. Už tehdy sklidila obrovský úspěch. Autor se v daném městě vždy ubytoval v levném hotelu, chodil ulicemi a po večerech kreslil. Nejdřív tužkou, pak akvarelem s temperou. Šaškovy cestovatelské postřehy jsou k vidění na výstavě v pražské Ville Pellé do 7. července.

