Cenu Czech Grand Design získalo studio deFORM, které v Londýně vyvíjí virtuální hru

Akademie českého designu v úterý večer předala ceny Czech Grand Design. Při ceremoniálu ve Stavovském divadle byli korunováni vítězové v deseti kategoriích. Hlavní cenu získalo studio deFORM.

Každé vyhlašování cen je spojené s frustrací, neboť kvůli ceremoniálu na vítěze zbývá velmi málo času. Udílení cen Czech Grand Design nebylo jiné, byť úterní večer v pražském Stavovském divadle byl vcelku zábavný, svižný a několikrát i vtipný.

Poněkud však zapadlo, že hlavní vítěz, designerské studio deFORM, umí nejen navrhnout skvělý nábytek, ale dokonce také vytvořit technologickou novinku.

Koski

Dvojice někdejších spolužáků Václav Mlynář a Jakub Pollág, kteří značku deFORM založili v roce 2011 ještě při studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, se stali Designéry roku a současně zvítězili v absolutní kategorii Grand Designér roku. Nominaci obdrželi za policový systém ZIG ZAG pro firmu HEM a také za interaktivní hru Koski, která kombinuje klasickou stolní hru s virtuální realitou.

Hra Koski vznikla jako diplomová práce na londýnské Royal Collage of Art. V Londýně také nyní oba návrháři žijí a díky "koskám" budí další pozornost.

I když hra zatím existuje jen jako prototyp, instruktážní video už má přes milion zhlédnutí a původně české studio bylo zařazeno do Central Research Laboratory neboli londýnského devítiměsíčního akcelerátoru, jak v rozhovoru pro czechdesign.cz uvedl Václav Mlynář.

Podle něj teď dva čeští designéři mají skvělé podmínky. "Můžeme používat dílny, kde máme k dispozici 3D tiskárny, laser, CNC frézy a další vybavení zcela zdarma a 24 hodin denně," řekl.

Hra Koski představuje dřevěné kostičky propojené s tabletem nebo chytrým telefonem, v jehož prostředí se oživuje cokoliv, co se z kostek postaví. "Člověk si staví ostrov, dává si tam panáčky, kteří žijí svým vlastním životem a dělají si, co chtějí. Hráč jim může budovat obydlí či postavit skákací prkno do vody," popsal návrhář.

Se svým společníkem již jedná s velkými herními studii, která by pro Koski mohla vyvinout speciální hry. "Do budoucna bude možné na Koskách hrát například hry typu Angry Birds nebo logické hlavolamy," slibuje Mlynář.

Úterní udílení cen Czech Grand Design přineslo křišťálovou korunu od loňské hlavní vítězky Liběny Rochové vítězům v deseti kategoriích včetně nové kategorie pro Ilustrátora roku. Tím se stal Michal Bačák mimo jiné za ilustrace pro časopis Newsweek.

Ceremoniál pamatoval také na zasloužilé tvůrce - do Síně slávy byl uveden grafický designér a typograf Rostislav Vaněk, jenž za padesát let práce graficky upravil asi tisícovku knih.

"Stále kreslím ručně. Tu práci miluji a jsem ochoten pro ni obětovat všechny slasti života," vyznával se v předtočeném medailonu. "Je to ale samotářská práce na dlouhé noci - nikdy mi nestačil pracovní den," dodal jednasedmdesátiletý grafik.

K sympatickým momentům předávání cen, které s vtipem a koketností moderovaly tři herečky Eliška Křenková, Marika Šoposká a Zuzana Stavná, patřilo krátké vystoupení teplické gymnazistky Eman Ghaleb. Ta byla jedním z hostů, jež předávali ceny.

Muslimská dívka, které se v mediální kauze veřejně zastali její spolužáci proti xenofobním projevům, se na pražském ceremoniálu zvláštně vyjímala oděná "nedesignově" v bílém šátku a tradičních šatech zdobených třpytkami.

Trochu nejapnou otázku, jestli také muslimské ženy znají módu, ustála se ctí a naopak složila poklonu "vystajlovaným" moderátorkám.

Soutěž Czech Grand Design bude mít ještě dohru v podobě čtyřdenní výstavy nazvané Best of v pražské Ville Pellé. Své práce tam od 30. března do 2. dubna představí nejen čerství vítězové, ale také finalisté. Pořadatelé dále chystají tematické přednášky a diskuze, projekce, dětské dílny či workshopy s designéry.

autor: Magdalena Čechlovská