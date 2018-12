Zlaté glóby: Nejvíc nominací má film o Dicku Cheneym a muzikál Zrodila se hvězda

Životopisný film Vice, který se zabývá osudy bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho, dnes získal nejvyšší počet nominací na filmové ceny Zlaté glóby.

Drama scenáristy a režiséra Adama McKaye, jenž na sebe upozornil snímkem Sázka na nejistotu o ekonomické krizi roku 2008, může uspět v šesti kategoriích. Například na sošku za nejlepší herecký výkon je nominován Christian Bale, který kvůli roli Cheneyho přibral téměř dvacet kilogramů.

Snímek Vice zatím nemá českého distributora, také v USA ale do kin vstoupí až 25. prosince. Byť první recenzenti už ho viděli, snímek je zatím pod embargem, a tak se o své dojmy dosud nemohli podělit, informuje časopis Variety.

Další nejvyšší počet nominací na Zlaté glóby tento čtvrtek získaly remake muzikálu Zrodila se hvězda, dobová komedie Favoritka a road movie Green Book. Ze všech těchto snímků se zatím do zdejších kin dostalo pouze Zrodila se hvězda s herci Bradleym Cooperem a zpěvačkou Lady Gaga v hlavních rolích.

Zlaté glóby jsou tradičně udíleny ve dvou kategoriích, jedna zohledňuje komedie a muzikály, druhá dramata. V té druhé budou o sošku pro nejlepší film letos usilovat superhrdinský snímek Black Panther, BlacKkKlansman režiséra Spikea Leeho, životopisný snímek Bohemian Rhapsody oslavující zpěváka skupiny Queen, titul If Beale Street Could Talk nebo remake muzikálu Zrodila se hvězda.

Cenu pro nejlepší komedii či muzikál mohou získat filmy Green Book s Viggo Mortensenem a Mahershalou Alim v hlavních rolích, Mary Poppins se vrací, film Vice scenáristy a režiséra Adama McKaye vyprávějící o bývalém americkém viceprezidentovi Dicku Cheneym, a dále snímky Šíleně bohatí Asiati nebo Favoritka.

Nejvíc nominací v kategoriích pro televizní tvorbu získal seriál American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, vyprávějící o vraždě módního návrháře Versaceho před jeho domem v Miami roku 1997.

V kategorii pro nejlepší cizojazyčný film, v níž musí být minimálně 51 procent dialogů v jiném jazyce než angličtině, byly letos nominovány libanonské drama Kafarnaum, belgický snímek o problémech transgenderových osob Dívka, příběh z poválečného Německa Werk ohne Autor, který se natáčel také v Česku, japonský titul Zloději a mexické drama Roma, které získalo hlavní cenu na festivalu v Benátkách. Celkem bylo přihlášeno 80 snímků z 50 zemí, Česko se o nominaci neucházelo.

K obvyklým kategoriím letos přibude čestný Zlatý glóbus za celoživotní přínos televizní tvorbě. Pořadatelé tak zřejmě chtějí vytvořit obdobu ceny, která na známějších Oscarech nese jméno producenta a režiséra Cecila B. DeMillea a za zásluhy je udílena od roku 1952.

Videorecenze filmu Zrodila se hvězda od Kamila Fily

V hudebním drama Zrodila se hvězda jakoby liberální Hollywood nabízel ruku konzervativní Americe, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa | 05:03

Vítězové Zlatých glóbů budou oznámeni 6. ledna v kalifornském Beverly Hills, ceremoniál mají tentokrát moderovat kanadská herečka korejského původu Sandra Oh a americký komik Andy Samberg. Ti už v září uváděli předání televizních cen Emmy.

Zlaté glóby jsou vyhlašovány na neformální galavečeři, kde šampaňské teče proudem a celebrity se pošťuchují insiderskými vtipy z oboru nebo žertují na společenská a politické témata, popisuje agentura Reuters.

O cenách udělovaných v kategoriích pro drama a komedii rozhoduje 88 členů Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Tradičně se jedná o první významný milník hollywoodské sezony, která také příští rok vyvrcholí 24. února předáním známějších Oscarů.

Seznam nominací na Zlaté glóby 2018

Nejlepší herečka v televizním filmu či limitovaném seriálu

Amy Adamsová (Ostré předměty)

Patricia Arquetteová (Útěk z vězení v Dannemoře)

Connie Brittonová (Dirty John)

Laura Dernová (Příběh)

Regina King (Seven Seconds)

Nejlepší televizní seriál - muzikál či komedie

Barry (HBO)

The Good Place (NBC)

K smíchu (Showtime)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Nejlepší cizojazyčný film

Kafarnaum

Dívka

Werk ohne Autor

Roma

Zloději

Nejlepší herec v televizním filmu či limitovaném seriálu

Antonio Banderas (Génius - Picasso)

Daniel Brühl (The Alienist)

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace)

Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

Hugh Grant (Skandál po anglicku)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli v seriálu, limitovaném seriálu či televizním filmu

Alex Bornsteinová (The Marvelous Mrs. Maisel)

Patricia Clarksonová (Ostré předměty)

Penélope Cruzová (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Thandie Newtonová (Westworld)

Yvonne Strahovskiová (Příběh služebnice)

Nejlepší filmový soundtrack

Marco Beltrami (Tiché místo)

Alexandre Desplat (Psí ostrov)

Ludwig Göransson (Black Panther)

Justin Hurwitz (První člověk)

Marc Shaiman (Mary Poppins se vrací)

Nejlepší limitovaný televizní seriál či televizní film

The Alienist (TNT)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Útěk z vězení v Dannemoře (Showtime)

Ostré předměty (HBO)

Skandál po anglicku (Amazon)

Nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálu, limitovaném seriálu či televizním filmu

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Kieran Culkin (Boj o moc)

Édgar Ramírez (The Assassination of Gianni Versace)

Ben Whishaw (Skandál po anglicku)

Henry Winkler (Barry)



Nejlepší filmový scénář

Alfonso Cuarón (Roma)

Deborah Davis a Tony McNamara (Favoritka)

Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk)

Adam McKay (Vice)

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (Green Book)

Nejlepší herečka v komediálním či muzikálovém televizním seriálu

Kristen Bellová (The Good Place)

Candice Bergenová (Murphy Brown)

Alison Brieová (Glow)

Rachel Brosnahanová (The Marvelous Mrs. Maisel)

Debra Messingová (Will a Grace)

Nejlepší herec v komediálním či muzikálovém televizním seriálu

Sasha Baron Cohen (Who Is America?)

Jim Carrey (K smíchu)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nejlepší animovaný film

Úžasňákovi 2

Psí ostrov

Mirai

Raubíř Ralf a internet

Spider-Man: Paralelní světy

Nejlepší herečka v dramatickém televizním seriálu

Caitriona Balfeová (Cizinka)

Elisabeth Mossová (Příběh služebnice)

Sandra Ohová (Na mušce)

Julia Robertsová (Homecoming)

Keri Russellová (Takoví normální Američané)

Nejlepší herec v muzikálu či komedii

Christian Bale (Vice)

Lin-Manuel Miranda (Mary Poppins se vrací)

Viggo Mortensen (Green Book)

Robert Redford (The Old Man & the Gun)

John C. Reilly (Stan & Ollie)

Nejlepší filmový režisér

Bradley Cooper (Zrodila se hvězda)

Alfonso Cuarón (Roma)

Peter Farrelly (Green Book)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Nejlepší dramatický televizní seriál

Takoví normální Američané

Bodyguard

Homecoming

Na mušce

Pose

Nejlepší herečka ve vedlejší filmové roli

Amy Adamsová (Vice)

Claire Foyová (První člověk)

Regina Kingová (If Beale Street Could Talk)

Emma Stoneová (Favoritka)

Rachel Weiszová (Favoritka)

Nejlepší původní píseň ve filmu

All the Stars (Black Panther)

Girl in the Movies (Dumplin’)

Requiem For A Private War (A Private War)

Revelation’ (Boy Erased)

Shallow (Zrodila se hvězda)

Nejlepší herec v dramatickém televizním seriálu

Jason Bateman (Ozark)

Stephan James (Homecoming)

Richard Madden (Bodyguard)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Takoví normální Američané)

Nejlepší herec ve vedlejší filmové roli

Mahershala Ali (Green Book)

Timothée Chalamet (Beautiful Boy)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Nejlepší herečka v dramatickém filmu

Glenn Closeová (Žena)

Lady Gaga (Zrodila se hvězda)

Nicole Kidmanová (Destroyer)

Melissa McCarthyová (Can You Ever Forgive Me?)

Rosamund Pikeová (A Private War)

Nejlepší herečka v muzikálu či komediálním filmu

Emily Bluntová (Mary Poppins se vrací)

Olivia Colmanová (Favoritka)

Elsie Fisherová (Eighth Grade)

Charlize Theronová (Tully)

Constance Wuová (Šíleně bohatí Asiati)

Nejlepší herec v dramatickém filmu

Bradley Cooper (Zrodila se hvězda)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Lucas Hedges (Boy Erased)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

John David Washington (BlacKkKlansman)

Nejlepší filmový muzikál či komedie

Šíleně bohatí Asiati

Favoritka

Green Book

Mary Poppins se vrací

Vice

Nejlepší filmové drama

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Streat Could Talk

Zrodila se hvězda