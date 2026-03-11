Přeskočit na obsah
11. 3. Anděla
Film

Zlatá palma za kariéru letos v Cannes poputuje do rukou herečky Streisandové

ČTK

Čestnou Zlatou palmu za celoživotní přínos filmu dostane letos na filmovém festivalu v Cannes americká zpěvačka a herečka Barbra Streisandová. Oznámili to ve středu podle agentury AFP pořadatelé přehlídky, která se koná od 12. do 23. května.

Barbra Streisandová
Herečka a zpěvačka Barbra Streisandová se letos v Cannes stane držitelkou Zlaté palmy za celoživotní přínos filmu.Foto: Reuters
Streisandová podle nich vynikajícím způsobem propojila svět muzikálů a film. Již dříve festival uvedl, že ocenění za celoživotní dílo letos dostane i novozélandský režisér Peter Jackson.

Streisandová se poprvé objevila v herecké roli ve filmu Funny Girl z roku 1968, kam si přinesla svou zkušenost z muzikálových představení na Broadwayi. Za hlavní roli ve filmu dostala cenu Oscar. "Představuje legendární prolnutí mezi Broadwayí a Hollywoodem, mezi scénou žánru music-hall a velkým filmovým plátnem," uvedl šéf festivalu v Cannes Thierry Frémaux.

Dalšího Oscara pak dostal film Jentl z roku 1983. Streisandová byla režisérkou, producentkou a scenáristkou filmu, ve kterém též hrála. Film se natáčel i v Čechách. Streisandová natočila jako režisérka další dva filmy v 90. letech a v několika dalších snímcích v následujících letech i hrála. Vedle filmových cen obdržela také hudební ocenění, například cenu Grammy za interpretaci písně Evergreen z filmu Zrodila se hvězda.

Na festivalu v Cannes však zatím Streisandová žádnou cenu nedostala. Herečka uvedla, že "s hrdostí a hlubokou pokorou" vstupuje "do okruhu laureátů čestné Zlaté palmy“, jejichž díla ji už dlouho inspirují.

