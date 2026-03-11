Zlatá palma za kariéru letos v Cannes poputuje do rukou herečky Streisandové

Čestnou Zlatou palmu za celoživotní přínos filmu dostane letos na filmovém festivalu v Cannes americká zpěvačka a herečka Barbra Streisandová. Oznámili to ve středu podle agentury AFP pořadatelé přehlídky, která se koná od 12. do 23. května.
Streisandová podle nich vynikajícím způsobem propojila svět muzikálů a film. Již dříve festival uvedl, že ocenění za celoživotní dílo letos dostane i novozélandský režisér Peter Jackson.
Streisandová se poprvé objevila v herecké roli ve filmu Funny Girl z roku 1968, kam si přinesla svou zkušenost z muzikálových představení na Broadwayi. Za hlavní roli ve filmu dostala cenu Oscar. "Představuje legendární prolnutí mezi Broadwayí a Hollywoodem, mezi scénou žánru music-hall a velkým filmovým plátnem," uvedl šéf festivalu v Cannes Thierry Frémaux.
Dalšího Oscara pak dostal film Jentl z roku 1983. Streisandová byla režisérkou, producentkou a scenáristkou filmu, ve kterém též hrála. Film se natáčel i v Čechách. Streisandová natočila jako režisérka další dva filmy v 90. letech a v několika dalších snímcích v následujících letech i hrála. Vedle filmových cen obdržela také hudební ocenění, například cenu Grammy za interpretaci písně Evergreen z filmu Zrodila se hvězda.
Na festivalu v Cannes však zatím Streisandová žádnou cenu nedostala. Herečka uvedla, že "s hrdostí a hlubokou pokorou" vstupuje "do okruhu laureátů čestné Zlaté palmy“, jejichž díla ji už dlouho inspirují.
ŽIVĚ Maďaři se vypravili do Kyjeva zkontrolovat poničenou Družbu
Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem Družba neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok.
ŽIVĚ „Kdykoli budu chtít, válka skončí,“ řekl Trump o konfliktu s Íránem
V Íránu už "nezbylo prakticky nic", na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Prohlásil to americký prezident Donald Trump ve středečním rozhovoru se serverem Axios. Stane se tak ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.
ŽIVĚ Šichtařová je stále poslankyní, rezignace neplatí, řekla Válková
Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (SPD/Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).
Každý devátý muž zažil domácí násilí, nejčastěji od matky, ukázal průzkum
Každý devátý muž v Česku zažil někdy v životě domácí či sexualizované násilí. Víc než polovina mužských obětí se terčem násilných výpadů stala v dětství před svými patnáctými narozeninami. Nejčastěji byla agresorem matka. Výsledky průzkumu ve středu na setkání s novináři představily zakladatelky organizace Pod svícnem. Zjištění agentury Ipsos jsou reprezentativní.
Sparta si jela pro postup. Místo něj přišla největší záhada české fotbalové historie
Sparta jela do Bělehradu s náskokem 4:1. V odvetě ale přišel kolaps a porážka 0:5. Dodnes nikdo přesně neví proč.