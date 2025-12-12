Ženy, muži a filmařská neschopnost. Podivné snímky Evy Toulové stále vznikají

Ve čtvrtek 11. prosince má premiéru nová komedie režisérky a scenáristky Evy Toulové Deník shopaholičky. Snímek vypráví o nákupy posedlé čtyřicátnici (Barbora Seidlová), která zároveň prožívá krach ve vztahu i v profesním životě. Ženským pohledem na svět se ostatně rodačka ze Znojma a absolventka pražské FAMU zabývá opakovaně.
Její tematicky téměř identické filmy se ovšem dlouhodobě nesetkávají s pozitivním kritickým ohlasem (recenze je častují přívlastky jako „amatérské“ či „bizarní“). Připomeňte si jejích šest posledních snímků, včetně hodnocení filmovou databází ČSFD, a posuďte sami:
Šťastná (2014) – Hodnocení ČSFD 22 %
Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná odjíždí studovat do Prahy hereckou akademii. Záhy však zjišťuje, že se její původní ideály nesetkávají s realitou. Dostává se do party protřelých studentek, které pojímají hereckou kariéru zcela osobitým způsobem. Co všechno je Viky ochotná udělat pro úspěch?
Jak se moří revizoři (2018) – Hodnocení ČSFD 11 %
Komedie o jedné maloměstské rodině, kde syn Marko tzv. roste pro kriminál, naneštěstí je ale jeho první obětí přepadení vlastní matka. Dcera Karin využívá své půvaby a střídá jednoho partnera za druhým a matku Annu zajímají hlavně slevové portály a výhodné nákupní akce. A otec? Ten je dopravním revizorem, kterému shodou náhod život dopřeje pár minut slávy.
Casting na lásku (2020) – Hodnocení ČSFD 24 %
Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role, a po kariérním neúspěchu přichází i osobní – manžel ji začne podvádět. Rozhodne se tedy uspořádat velkolepý konkurz na novou lásku.
Superžena (2024) – Hodnocení ČSFD 13 %
Romantická komedie z prostředí dnešních třicátníků. Hlavní protagonistka, svobodná bezdětná třicátnice, kterou si zahrála sama režisérka Eva Toulová, nenaplňuje očekávání okolí, když netouží po závratné kariéře ani založení rodiny. Snaží se bojovat s každodenními tlaky společnosti, ale nakonec to vzdá a rozhodne se být ve všech ohledech dokonalou „superženou“, přesně tak, jak se to od ní čeká.
Láska na zakázku (2024) – Hodnocení ČSFD 12 %
Hlavní hrdinové nastupují do práce snů a jejich život konečně nabírá ten správný směr. Anebo že by ne? Eva, opět v podání Evy Toulové, sice získává zaměstnání ve špičkové reklamní agentuře, ale to ještě netuší, že bude pracovat pod vedením sexistického šéfa (Václav Vydra). Vítek (Martin Kraus) se zase po letech konečně odhodlal otevřít si vlastní hypnoterapeutickou ordinaci, ale naráží na nepochopení okolí. Obrat k lepšímu přichází až v okamžiku, kdy Eva dostává zakázku na reklamu, která má jediný cíl – aby se dotyčný do klientky zamiloval.
Krtkův svět (2025) – Hodnocení ČSFD 11 %
Po romantických komediích režisérka Eva Toulová natočila příběh, ve kterém nehraje hlavní roli láska, ale moc a peníze. Prvotním impulzem ke vzniku Krtkova světa byl pro ni skutečný případ Josefa Roušala, majitele pražského zábavního parku. Ten roky odmítá verdikty státních orgánů, že své podnikání provozuje bez potřebných povolení a infrastruktury.
