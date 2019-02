před 12 hodinami

Zdeněk Godla byl hostem Martina Veselovského v DVtv. | Video: Martin Veselovský | 19:57

"Ne všem Romům se seriál líbí. Napsali mi, že jsem se zaprodal kvůli penězům. Celej Chomutov mi ale říká, že jsem úžasnej, že nic nepředstírám," líčí herec Zdeněk Godla, představitel Franty v seriálu České televize nazvaném Most!. Poprvé od natáčení se teď vrátil do restaurace Severka. "Určitě by tu nestrpěli někoho, kdo by mluvil jako diplomat. Ten seriál ukazuje lidi tak, jak jsou, tady na severu určitě," říká muž, který má za sebou kriminální minulost. "Zkazili mě kamarádi, nechci, aby tu chybu udělaly i moje děti," dodává Godla.