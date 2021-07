Vlak jel 14 minut bez strojvůdce. Režisér Vlastníků Havelka o tom natočil komedii

Zkraje července skončilo natáčení komedie Mimořádná událost, kterou režíruje Jiří Havelka a produkuje Marek Jeníček. Oba jsou podepsáni pod diváky oceňovanou komedií Vlastníci, na kterou do kin přišlo přes 320 tisíc lidí.

Novinku příští rok uvede distribuční společnost CinemArt. "Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha ohledech," říká režisér a scenárista Havelka.

Film se odehrává během jednoho letního dne. Začíná na malém vlakovém nádraží, které opouští lokálka s několika různorodými pasažéry. Ponor do mezilidských a partnerských vztahů byl inspirován skutečnou událostí.

"Čerpal jsem ze zprávy, která proletěla českým veřejným prostorem více než před rokem, a částečně z veřejně dostupné zprávy drážní inspekce šetřící tuto mimořádnou událost," líčí Havelka.

"Vlak jel Českomoravskou vrchovinou a zastavil, protože měl poruchu s brzdami, strojvůdce vystoupil, odvzdušnil brzdy a ono se mu to samo rozjelo zpátky vinou gravitace. Ten vlak jel, zcela neřízen, ale zase v protikopci zastavil, takže se nic nestalo, trvalo to čtrnáct minut a my o tom natočili celovečerní film," dodává Havelka v narážce na událost, ke které došlo roku 2019 na jednokolejné trati Studenec-Křižanov.

Osobní vlak odjel v 8:44 z Velkého Meziříčí. Před příjezdem do zastávky Martinice začala kontrolka upozorňovat na závadu parkovací brzdy prvního podvozku. V zastávce se strojvedoucí pokusil poruchu odstranit, špatnou manipulací s brzdovými prvky způsobil, že se vlak uzavřel a samovolně rozjel do Velkého Meziříčí. Strojvedoucí telefonoval výpravčímu, který zajistil, že vlak mohl vjet na první staniční kolej. Když dojel, výpravčí ho zajistil zarážkami.

Hlavní postavy, manžele Romanu a Romana, ve filmu ztvární Jana Plodková a Igor Chmela. "Chmela plně naplňuje představu dospělého, který nikdy nedospěl, a Jana velmi dobře zase postavu alkoholičky, které se zvyšuje míra alkoholu v krvi během jízdy vlakem," konstatuje Havelka.

V dalších rolích se představí Jaroslav Plesl, Jenovéfa Boková, Alois Švehlík, Tereza Marečková nebo Václav Kopta.

Jedenačtyřicetiletý autor snímku Jiří Havelka vystudoval jihlavské gymnázium a režii alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU.

Již během studií začal hrát a režírovat na malé scéně Ypsilonky. Také je jedním z členů kabaretního divadla Vosto5, které proslulo autorskými inscenacemi stojícími na improvizaci.

V roce 2007 získal Cenu Alfréda Radoka jako talent roku. Jeho filmový debut Vlastníci z roku 2019 proměnil tři z 12 nominací na ceny Český lev. Klára Melíšková si odnesla sošku jako nejlepší herečka ve vedlejší roli. Další nominaci film proměnil za scénář a herečku v hlavní roli, což byla Tereza Ramba.