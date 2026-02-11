Přeskočit na obsah
Benative
11. 2. Božena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Virtuos i pedant. Česká televize odvysílá dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0

ČTK

Nový portrét skvělého kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka zařadila Česká televize na svůj program Art na sobotu 14. února ve 20:15. Na ten den připadají hudebníkovy 70. narozeniny. Filmový dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 natočil Michal Baumbruck jako scenárista, režisér i kameraman.

Kytarista a skladatel Pavlíček je mj. spolutvůrcem skupin Pražský výběr, BSP, autorem hudby skupin Stromboli a Big Heads.
Kytarista a skladatel Pavlíček je mj. spolutvůrcem skupin Pražský výběr, BSP, autorem hudby skupin Stromboli a Big Heads. Foto: Česká televize
Reklama

Baumbruck se na Pavlíčkovu tvorbu podíval z více úhlů. "Místo běžného životopisného portrétu chci nabídnout ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému se blíží sedmdesátka. Co úspěšného hudebníka, skladatele a virtuosa nabíjí a co ho naopak limituje," uvedl Baumbruck.

Autor filmu zachytil Pavlíčkův návrat na pódia při koncertech v Ostravě, Brně i jinde. Před nimi se Pavlíček musel vypořádat s operací pohybového aparátu. Kamera sledovala, jaké úsilí vynaložil.

Ve filmu nechybí Pavlíček s Pražským výběrem na velké stage festivalu Pohoda ve slovenském Trenčíně. Po hudebníkově vystoupení s virtuosem na čínské gongy v malé moravské vesnici následuje večerní koncert s kapelou před plným sálem.

Z dokumentu Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0.
Z dokumentu Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0.Foto: Česká televize

Film představuje Pavlíčka i jako skladatele. Lze nahlédnout, jak tvořil scénickou hudbu pro divadelní představení i pro seriál České televize Oktopus. Další rovina ukázala cestu k Pavlíčkovu dalšímu albu. Šlo o novou spolupráci s Philem Shoenfeltem, hudebníkem, který prošel newyorskými kluby i drogovou scénou. A snímek ukazuje Pavlíčka i jako pedanta zaměřeného na detail, což kontrastuje se spontánně přicházející inspirací.

Reklama
Reklama

Ve filmu vystupují členové rodiny i spolupracovníci, mezi nimi zpěvačka Bára Basiková, hudebníci Michael Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Klaudius Kryšpín nebo Radim Vizváry.

Pavlíček je spolutvůrcem skupin Pražský výběr, BSP, autorem hudby skupin Stromboli a Big Heads. Jako skladatel a interpret se podílel na více než 70 CD. Složil hudbu k mnoha divadelním představením, muzikálům, televizním inscenacím, seriálům a celovečerním filmům. Za hudbu k filmu Tancuj Matyldo v roce 2024 získal Českého lva, psal hudbu pro seriály BBC. V roce 2016 vstoupil do síně slávy Akademie populární hudby.

Související

Pavlíček 1. února zrušil v Brně jeden z letošních koncertů, jednalo se zřejmě o jednorázovou indispozici po náročných koncertech, jimiž na konci ledna v předstihu slavil 70. narozeniny v pražském O2 universu.

Režisér Baumbruck má na kontě seriál o šesti současných předních českých dirigentech. ČT letos hodlá uvést také jeho dokument Rezavé květy Čestmíra Sušky o sochaři a výtvarníkovi Suškovi.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Martin Kupka (ODS) na schůzi sněmovny, 11.února 2026, Praha.
Martin Kupka (ODS) na schůzi sněmovny, 11.února 2026, Praha.
Martin Kupka (ODS) na schůzi sněmovny, 11.února 2026, Praha.

ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka

Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama