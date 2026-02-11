Virtuos i pedant. Česká televize odvysílá dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0

Nový portrét skvělého kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka zařadila Česká televize na svůj program Art na sobotu 14. února ve 20:15. Na ten den připadají hudebníkovy 70. narozeniny. Filmový dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 natočil Michal Baumbruck jako scenárista, režisér i kameraman.
Baumbruck se na Pavlíčkovu tvorbu podíval z více úhlů. "Místo běžného životopisného portrétu chci nabídnout ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému se blíží sedmdesátka. Co úspěšného hudebníka, skladatele a virtuosa nabíjí a co ho naopak limituje," uvedl Baumbruck.
Autor filmu zachytil Pavlíčkův návrat na pódia při koncertech v Ostravě, Brně i jinde. Před nimi se Pavlíček musel vypořádat s operací pohybového aparátu. Kamera sledovala, jaké úsilí vynaložil.
Ve filmu nechybí Pavlíček s Pražským výběrem na velké stage festivalu Pohoda ve slovenském Trenčíně. Po hudebníkově vystoupení s virtuosem na čínské gongy v malé moravské vesnici následuje večerní koncert s kapelou před plným sálem.
Film představuje Pavlíčka i jako skladatele. Lze nahlédnout, jak tvořil scénickou hudbu pro divadelní představení i pro seriál České televize Oktopus. Další rovina ukázala cestu k Pavlíčkovu dalšímu albu. Šlo o novou spolupráci s Philem Shoenfeltem, hudebníkem, který prošel newyorskými kluby i drogovou scénou. A snímek ukazuje Pavlíčka i jako pedanta zaměřeného na detail, což kontrastuje se spontánně přicházející inspirací.
Ve filmu vystupují členové rodiny i spolupracovníci, mezi nimi zpěvačka Bára Basiková, hudebníci Michael Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Klaudius Kryšpín nebo Radim Vizváry.
Pavlíček je spolutvůrcem skupin Pražský výběr, BSP, autorem hudby skupin Stromboli a Big Heads. Jako skladatel a interpret se podílel na více než 70 CD. Složil hudbu k mnoha divadelním představením, muzikálům, televizním inscenacím, seriálům a celovečerním filmům. Za hudbu k filmu Tancuj Matyldo v roce 2024 získal Českého lva, psal hudbu pro seriály BBC. V roce 2016 vstoupil do síně slávy Akademie populární hudby.
Pavlíček 1. února zrušil v Brně jeden z letošních koncertů, jednalo se zřejmě o jednorázovou indispozici po náročných koncertech, jimiž na konci ledna v předstihu slavil 70. narozeniny v pražském O2 universu.
Režisér Baumbruck má na kontě seriál o šesti současných předních českých dirigentech. ČT letos hodlá uvést také jeho dokument Rezavé květy Čestmíra Sušky o sochaři a výtvarníkovi Suškovi.
Snad se to stane víckrát, zlobila se Siniaková. Na Instagramu si rýpla do kritiků
Byla blízko velké porci bodů na "tisícovkovém" turnaji v Dauhá. Nakonec ale Kateřina Siniaková odešla z úterního zápasu proti kvalifikantce Camile Osoriové jako poražená. Více než porážka ji ale štvala kritika i přesto, že ovládla jednu z nejhezčích výměn katarského podniku.
Hrdinka "Winky" utírala slzy. Premiéra na OH, nejlepší závod kariéry a teď sbohem biatlonu
Do závodu se dostala místo indisponované Markéty Davidové a zažila svou olympijskou premiéru. A v té se utrhla ze řetězu. Tereza Vinklárková je českou hrdinkou dne. Sedmadvacetiletá biatlonistka vybojovala životní jedenácté místo, po sezoně přitom hodlá ukončit kariéru. I když...
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka
Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.
Deset mrtvých po střelbě na střední škole v Kanadě. Zahynula i útočnice
Deset lidí včetně útočnice zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění poté, co žena začala střílet na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Informovaly o tom v noci na dnešek tiskové agentury s odkazem na policii.