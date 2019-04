Recenze: Nový film o Čtyřlístku je jako pomník, zaujme nanejvýš předškolní děti

Kdo by neznal Čtyřlístek. Ještě pro generaci dnešních třicátníků a čtyřicátníků bývala tato parta z Třeskoprsk jedním z mála kontaktů s komiksovou tvorbou pro děti.

Málokdo by možná čekal, že životní projekt ilustrátora Jaroslava Němečka přežije sametovou revoluci a žánrovou konkurenci z ciziny. Časopis Čtyřlístek si však dodnes udržuje desetitisícové náklady.

K padesátému výročí série se zvířecí čtveřicí si Němečkův tým nyní nadělil už druhý celovečerní film. Na rozdíl od šest let starého snímku Čtyřlístek ve službách krále si duchovní otec komiksu tentokrát pohlídal námět i produkci, a tak je Velké dobrodružství Čtyřlístku věrným odrazem autorovy desítky let pilované poetiky. Se všemi klady a nedostatky, které to přináší.

Oba čtyřlístkové filmy natočil Michal Žabka. Ten první se inspiroval trendy moderních animáků. Poměrně spletitý příběh, točící se kolem intrik na dvoře Rudolfa II., byl promítán ve 3D a výrazem se blížil k dynamické kreslené grotesce amerického střihu. Scénáři zkušených tvůrců děl pro děti Josefa a Hany Lamkových kritici ve své době právem vyčítali překombinovanost a odvozenost zápletky od populárních předobrazů typu Harryho Pottera.

Odsudky si ale vysloužil hlavně bezostyšný product placement - zejména propagace jistého tvarohového dezertu a jedné značky lízátek překročila hranice slušného vkusu.

Nový film nemůže být, co se formy i obsahu týče, odlišnější. Žádných reklam se divák nedočká. Místo košatého příběhu jej čekají čtyři samostatné čtvrthodinové epizody. A 3D brýle u vchodu do sálu také nedostane.

Po výtvarné stránce se až puristicky drží estetiky Němečkovy charakteristické kresby. A posunula se i cílová divácká skupina: rudolfinské dobrodružství plné odkazů na jiné filmy nebo reálné historické postavy si v klidu mohli užít i dvanáctiletí, ti se však u nového snímku pravděpodobně budou nudit. Žabka s Němečkem cílí primárně na předškolní děti.

Jasně to vychází najevo už u první epizody, kde Čtyřlístek vyjíždí na výlet do kokořínských lesů - celý film se až na krátké odskočení do kosmu odehrává v okolí Doks, které jsou předobrazem Třeskoprsk. V první epizodě se domku ústředních protagonistů začne stýskat, a tak za pomoci Myšpulínova vynálezu letí za nimi. Když mu dojde palivo, přistává na špičce vysoké skalní věže.

V druhém segmentu partička číhá na záhadného vlkodlaka, ze kterého se vyklube zloděj dřeva. Ve třetím a nejzábavnějším příběhu autoři vysílají Fifinku a spol. do kosmu bojovat s vesmírným odpadem. Dostanou se tam do křížku s piráty na klasickém dřevěném škuneru. V poslední, zimní historce se čtveřice seznamuje s čerty a dodává jim na převýchovu jednoho nenapravitelného škůdce.

Oním zloduchem je Kazimír Zádrhel, třeskoprská známá firma, chodící v kostýmu s velkým Z na prsou. Od tvůrců je to jemný šťouch na adresu populárních superhrdinských hraných i animovaných filmů.

Je nicméně otázka, jestli nové příběhy Čtyřlístku dokážou zaujmout i malé diváky odkojené právě animovanými filmy od studia Pixar.

Tempo vyprávění není nijak překotné, samotné eskapády po příběhové stránce občas působí řidce. Charakteristika známých postaviček, které má většina diváků zafixované, je sice jasně daná také ve filmu, ale výrazněji se s ní nepracuje.

Dialogy nepřekypují hláškami, jsou spíš věcné a po vzoru komiksových okýnek posouvají a vysvětlují děj. Přes krátkou stopáž a epizodickou strukturu snímek působí trochu monotónně.

Velké dobrodružství Čtyřlístku Scénář a režie: Michal Žabka

Falcon, v kinech od 4. dubna

Režisér Michal Žabka vystavěl pomník odkazu pětasemdesátiletého komiksového tvůrce Jaroslava Němečka. Možná až příliš uctivý pomník. Přes všechny výhrady byl předešlý Čtyřlístek ve službách krále svěžejším a zábavnějším dílkem.