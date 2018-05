Uvede Terry Gilliam po 20 letech film o Donu Quijotovi? Premiéru v Cannes rozhodne soud

před 1 hodinou

Natáčení filmu o Donu Quijotovi přerušily stíhačky NATO, dešťové přívaly, nemoci i nedostatek financí. Nyní jej režisér Terry Gilliam konečně dokončil. Zda smí snímek uvést na festivalu v Cannes, ale rozhodne teprve soud.

Filmový festival v Cannes odsoudil pokus zabránit světové premiéře filmu Muž, který zabil Dona Quijota. Na něm režisér Terry Gilliam, známý z britské komediální skupiny Monty Python, s přestávkami pracoval takřka dvacet let.

Po mnoha neštěstích a zádrhelech se mu snímek konečně podařilo dokončit a tento měsíc jej chtěl uvést na nejslavnější kinematografické přehlídce světa.

Bývalý producent filmu Paulo Branco však minulý týden požádal soud, aby premiéře a distribuci 300 kopií snímku do francouzských biografů zabránil - Branco je přesvědčen, že práva náleží jeho pařížské společnosti Alfama Films a že bez jeho souhlasu s filmem nesmí být nakládáno.

Pořadatelé festivalu v Cannes, kteří se s Brancem dostali do sporu již dříve, včera režiséra podpořili. "Pevně stojíme na straně filmařů a zejména na straně Terryho Gilliama. Víme, jak je pro něj tento projekt, jenž čelil tolika problémům, důležitý," uvedli organizátoři.

Přesto dodali, že budou respektovat rozhodnutí soudu. Ten se má vyjádřit příští pondělí 7. května, den před slavnostním zahájením přehlídky.

Pokud dá soud za pravdu Gilliamovi, film bude mít světovou premiéru patrně na závěrečné projekci festivalu 19. května.

Snaha Terryho Gilliama natočit lehce surreálnou, komickou adaptaci slavného románu Miguela de Cervantese ze začátku 17. století se datuje do 90. let minulého století. O projektu, jenž jako by byl prokletý, již roku 2002 vyprávěl dokumentární snímek Ztracen v La Mancha.

Don Quijote mohl po prvních problémech být natočen roku 2000, kdy v něm měli účinkovat Johnny Depp a Vanessa Paradisová.

Natáčení poblíž vojenské základny u španělského Madridu nejprve první den narušovaly opakované přelety stíhaček NATO, druhý den pak část techniky zničily přeháňky. Později se ukázalo, že zařízení nebylo pojištěné, a pojišťovna tak škodu neuhradila.

Představitel hlavní role, francouzský herec Jean Rochefort, navíc během příprav opakovaně trpěl bolestmi. Muže, který se kvůli projektu sedm měsíců učil anglicky, nakonec musela do nemocnice transportovat helikoptéra. Rochefort se na plac nemohl vrátit včas a Johnny Depp už měl jiné závazky.

V listopadu 2000 tak projekt přišel o financování a práva na scénář kvůli vzniklému dluhu propadla německé pojišťovně.

Neúspěšný pokus Terryho Gilliama natočit Dona Quijota roku 2002 zmapoval dokument Ztracen v La Mancha. | Video: Low Key Pictures

Později se Terry Gilliam pokusil Dona Quijota znovu natočit za účasti hollywoodských i jiných hvězd - spekulovalo se o Gérardu Depardieuovi, Michaelu Palinovi, Ewanu McGregorovi či Robertu Duvallovi. Z natáčení ale vždy sešlo a letos sedmasedmdesátiletý Gilliam začal být postupně přirovnáván k hrdinovi románu, pomýlenému šlechtici Donu Quijotovi, jenž v knižní předloze mimo jiné bojuje s větrnými mlýny.

V letech 2010 a znovu 2014 se Gilliamovi na natáčení nepodařilo sehnat peníze. Roku 2015 už málem začal točit podruhé, tentokrát s Johnem Hurtem, tomu však doktoři krátce předtím diagnostikovali rakovinu slinivky břišní.

Předloni se režisér na festivalu Berlinale seznámil s portugalským producentem Paulem Brancem, který přislíbil dodat 16 milionů eur, a společně projekt znovu oživili.

Kvůli Brancovi ale od natáčení postupně odstoupila společnost Amazon Studios, která měla projekt částečně financovat, a také se snížily honoráře některým hercům. Nakonec se režisér s producentem rozešli ve zlém.

"Varovali nás, že je brutální, charismatický, autokratický a nedůvěryhodný, že mnoho společností přivedl na buben. Nikdy ty peníze neměl," říkal o Brancovi posléze Gilliamův právník.

"U většiny Gilliamových snímků byl překročen rozpočet. Brzy jsem pochopil, že hluboce nenávidí producenty," reagoval Branco.

Terry Gilliam nakonec film s rozpočtem 21 milionů eur vloni v létě natočil bez Brancovy účasti s Jonathanem Prycem v hlavní roli blázna, jenž se považuje za Dona Quijota. Adam Driver, známý z nové trilogie Hvězdných válek, ztvárnil reklamního producenta, jehož Pryceova postava považuje za svého zbrojnoše Sancha Panzu.

Dle prvního traileru bude film s nadpřirozenými prvky oscilovat mezi současností a 17. stoletím.

Nový film Terryho Gilliama by měl mít premiéru na festivalu v Cannes, nezabrání-li jí soud. | Video: Recorded Picture Company | 02:24

Uplynulý rok Terry Gilliam snímek dokončoval v postprodukci. Když se o tom dozvěděl producent Branco, oznámil, že práva na film náleží jemu a že mu Gilliam dluží honorář, na němž se kdysi dohodli.

Režisér to rozporuje, Brancova práva prý propadla, když se producentovi nepodařilo sehnat peníze na natáčení. "Snaží se vydělat co nejvíc peněz z filmu, který nakonec neprodukoval," tvrdí Gilliam.

Soudy ve Francii a Velké Británii ale již vloni daly Brancovi částečně za pravdu. Nyní se případ vrací k francouzskému soudu krátce před premiérou filmu v Cannes.

Organizátoři zdejšího festivalu obviňují Branca a jeho syna, právníka Juana Branca zastupujícího též Juliana Assange z kauzy Wikileaks, že se dopouští "zastrašujících a pomlouvačných výroků, které jsou stejně směšné jako absurdní". Podvolit se jim by znamenalo prohrát, tvrdí pořadatelé. Těm prý Brancův právník hrozil "zostuzující porážkou".

"Pokud film dnes existuje, je to díky práci a investici společnosti Alfama Films a Paula Branca, který v něj věřil, když už všichni ostatní ztratili naději," reagoval včera Branco.

Do českých kin by film Muž, který zabil Dona Quijota měla distribuční společnost Bioscop uvést 5. července.