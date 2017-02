USA a Turecko nepustí syrského filmaře na Oscary kvůli "znepokojivým informacím"

před 1 hodinou

Mladému filmaři Chálidu Chatíbovi, který se podílel na Oscara nominovaném filmu The White Helmets, v sobotu americké úřady zakázaly vstup do země. Své jednání zdůvodňují korespondencí z Turecka, která údajně obsahuje o dotyčném "znepokojivé informace". Chatíb se tak předávání nezúčastní.

Americké imigrační úřady odepřely po zákroku Turecka vstup do země syrskému filmaři Chálidu Chatíbovi, spolupracovníkovi na filmu The White Helmets (Bílé přilby), který je nominován na Oscara.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA se podle interní korespondence, k níž získala přístup agentura AP, rozhodlo zablokovat Chatíbovi přílet do Los Angeles na poslední chvíli. Celý problém ale vznikl v Turecku, kde úřady jednadvacetiletého filmaře tento týden zadržely.

Chatíbovi a dalším syrským spolupracovníkům na filmu britského režiséra Orlanda von Einsiedela USA vydaly víza a Chatíb měl v sobotu přiletět do Los Angeles letadlem společnosti Turkish Airlines z Istanbulu. Po zákroku Turecka ale americké úřady v korespondenci uvedly, že o něm zjistily "negativní informace", které se zřejmě týkají platnosti jeho cestovních dokumentů. "Pro cestu do Spojených států jsou potřebné platné cestovní doklady," komentovala to pro AP mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Gillian Christensenová.

Sám Chatíb AP po telefonu sdělil, že se nachází v Istanbulu a zadržován už není, nic dalšího ale říci nechtěl. Na twitterovém účtu filmu The White Helmets se objevila zpráva, že Chatíb se udělování Oscarů nezúčastní. "Nedostal povolení opustit Turecko, protože jeho pas nebyl vydán Damaškem," uvádí se v tweetu.

Chatíb by podle AP potřeboval po problému v Turecku vyjádření USA, že pas nevyžadují, korespondence však naznačuje, že k tomu se americké úřady nechystají. V korespondenci se nevysvětlovalo, proč vlastně Turecko Chatíba zadrželo.

Snímek The White Helmets byl na americkou cenu Oscar nominován v kategorii krátkometrážní dokument. Jeho hlavními protagonisty jsou záchranáři ze skupiny, která vznikla v roce 2013 a jejími členy bylo na 3 tisíce dobrovolníků. Hlavním kameramanem filmu byl Franklin Dow a Chatíb byl jedním ze tří Syřanů, kteří natočili většinu záběrů z filmu.

Film připomíná utrpení lidí v Sýrii. Touto blízkovýchodní zemí už šest let zmítá občanská válka, která si vyžádala už přes 310 tisíc obětí a více než polovina tamní populace musela opustit své domovy; z toho asi pět milionů uprchlo za hranice země.

autor: ČTK