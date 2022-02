Ukončil ho kámen hozený radikály. Branaghův film vypráví o dětství v Belfastu

Irům stačí k přežití telefon, pivo Guinness a noty k písni Danny Boy, říká jedna z postav britského dramatu Belfast, které získalo sedm nominací na Oscara a od čtvrtka jej promítají česká kina. Autobiograficky laděný snímek režiséra Kennetha Branagha však dokládá, že Irové toho potřebují mnohem víc.

Do zdejších biografů vstoupil Branaghův dosud nejosobnější film jen dva týdny po premiéře jeho detektivky Smrt na Nilu. Ve srovnání s vizuálně okázalou, barvami hýřící adaptací románu Agathy Christie je černobílá novinka v mnoha ohledech rozdílná. Atypicky nahlíží na nábožensko-nacionalistický konflikt v Severním Irsku, který se rozhořel koncem 60. let minulého století a ukončila ho až belfastská Velkopáteční dohoda v roce 1998.

O násilných nepokojích, kterým se v angličtině říká The Troubles, vznikly desítky filmů. Mnohé jsou syrové, rozohněné a burcující jako například drama Krvavá neděle, ve kterém režisér Paul Greengrass zrekonstruoval masakr ze severoirského Londonderry v roce 1972.

Belfast, za jehož scénář už Branagh získal Zlatý glóbus a nominován je na Oscara v kategoriích nejlepší film, režie a scénář, se od snímků tohoto typu liší atmosférou i poetikou. Oboje ovlivňuje perspektiva vypravěče, jímž je režisérova "fiktivní verze" sebe sama - devítiletý chlapec z protestantské rodiny.

Buddy vyrůstá s rodiči a starším bratrem v belfastské čtvrti, kde vedle sebe pokojně žijí protestanti i katolíci až do 15. srpna 1969. Toho dne však na domy katolických rodin z Buddyho ulice zaútočí maskovaní protestanti ozbrojení holemi, řetězy a zápalnými lahvemi.

Dosavadní dějiště chlapcových her se vmžiku mění ve válečnou zónu plnou násilí a chaosu. Buddyho zadlužený otec, jenž pracuje v Anglii a domů se vrací nepravidelně jen na víkendy, jako první pochopí, že se ocitli uprostřed občanské války. Před rodinou vyvstává dilema, zda navzdory eskalujícímu nebezpečí v rodném městě zůstat, anebo se odstřihnout od kořenů a odejít.

Díky tomu, že jej sleduje očima malého chlapce, Branagh zbavuje sektářský konflikt o ústavní postavení Severního Irska politických kontextů. A částečně také těch náboženských, neboť ty jsou zábavně pootočeny dětsky naivní optikou. Buddy je sice v kostele vystaven plamenným projevům faráře, jenž straší věřící sedmi kruhy pekla, bere si z toho ale svérázná ponaučení.

1:59 Film Belfast promítají česká kina od tohoto čtvrtka. | Video: CinemArt

Belfast není filmem o nepokojích v Severním Irsku, ale především příběhem o předčasném dospívání, ztrátě nevinnosti a stesku po domově. Napětí mezi protestanty a katolíky vytváří pouze jednu vrstvu vyprávění.

Navzdory všudypřítomné napjaté atmosféře se Buddy dál účastní každodenních radostných klukovských dobrodružství i malérů, zároveň prožívá první lásku k dlouhovlasé spolužačce z katolické rodiny. Nejdůležitějším pilířem jeho života však zůstávají vztahy s milovanými rodiči i prarodiči.

Dnes jedenašedesátiletý Branagh stejně jako jeho malý hrdina vyrůstal v belfastské protestantské rodině dělnického původu. A také on se jako devítiletý s rodiči koncem 60. let přestěhoval do anglického Readingu kvůli útokům, které tenkrát začaly v Severním Irsku.

Ačkoliv jej inspirovaly režisérovy zážitky z dětství, Belfast není "čistokrevný" životopisný snímek, sám Branagh ho označuje spíš za takzvanou autofikci.

Koláž vlastních, více než půlstoletí starých vzpomínek na bouřlivou a zmatenou dobu doplňuje smyšlenými motivy, detailně ale zachovává autentického ducha doby i místa. Podle pamětníků drama dokonale evokuje někdejší vzhled čtvrtí v severních částech Belfastu s úzkými uličkami, v nichž lidé tančili a popíjeli čaj, rohovými obchůdky, plynovými lampami a dvorky s venkovními latrínami.

"Keltskou" atmosféru a mnohdy také emoce postav dokreslují písně dalšího belfastského rodáka, folk-rockového zpěváka Vana Morrisona. Ve filmu zní devět jeho skladeb, z nichž Down To Joy získala nominaci na Oscara.

Již v dětství se u Buddyho, a zjevně také u Branagha, projevila vášeň pro hollywoodské filmy. Právě klasické černobílé westerny V pravé poledne nebo Muž, který zastřelil Libertyho Valance posouvají chlapcovo vnímání reality pouliční války. Střet místního grázla s Buddyho neozbrojeným otcem se díky tomu v hochově představivosti mění na westernový souboj mezi padouchem a hrdinou.

Haris Zambarloukos většinu filmu nasnímal krásnou širokoúhlou černobílou kamerou, jež v několika momentech výjimečně využívá plných barev. Kromě prologu, který přibližuje současný Belfast z ptačí perspektivy a poté, co se přehoupne přes vysokou zeď, se v jednom dlouhém, střihem nepřerušeném záběru vnoří do "černobílé" minulosti, jsou barevné i Buddyho úniky do světa fantazie.

Ty jsou spojeny především s návštěvami kina, které Buddyho život doslova rozjasňují. Na plátně užasle sleduje herečku Raquel Welchovou, pobíhající v kožešinových bikinách mezi dinosaury v pravěkém dobrodružství Milion let před Kristem, nebo si s hrdiny muzikálové fantasie Chitty Chitty Bang Bang prozpěvuje písničku o titulním létajícím autíčku.

V jiné scéně Buddy s babičkou navštíví divadelní inscenaci Dickensovy Vánoční koledy, přičemž dění na jevišti se odehrává v barvách, zatímco hlediště zůstává černobílé. Touto scénou možná Branagh naznačuje, kdy se v něm začal rodit budoucí shakespearovský režisér a herec.

Drobných vzpomínek předznamenávajících budoucnost režisér do snímku zakomponoval několik. V jednom záběru je vidět, jak si Buddy pročítá komiks Thor. Tedy příběh o marvelovském superhrdinovi ohánějícím se kladivem, o němž Branagh před 11 lety natočil stejnojmenný film.

Belfast již získal řadu cen a nominací, opakovaně také v hereckých kategoriích, včetně debutujícího Judea Hilla. Desetiletý Ir s pozoruhodnou autentičností a empatií hraje malého hrdinu, jehož bezstarostné a šťastné dětství brutálně ukončí první kámen hozený radikály.

Skvělá je také irská rodačka Caitriona Balfeová, jež byla za postavu Buddyho impulzivní matky, odmítající zpřetrhat hluboké vazby k domovu, nominována na Zlatý glóbus i britskou cenu BAFTA. Vcelku zdárně ji v roli manžela sekunduje krajan Jamie Dornan, známý z erotické trilogie Padesát odstínů šedi nebo válečného dramatu Anthropoid.

Z herecké sestavy budou mít při březnovém udělování Oscarů šanci uspět sedmaosmdesátiletá Judi Denchová i její o 18 let mladší herecký partner Ciarán Hinds. S dojemnou vřelostí ztvárnili Buddyho milující se prarodiče.

Nostalgické drama o době, jež postavila souseda proti sousedovi, Kenneth Branagh naplnil jemným humorem i láskou k domovu, který musel kdysi opustit. A přestože ve svém filmu tentokrát nehraje, jeho přítomnost je znát v každé vteřině.