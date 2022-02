Recenze: Nová komedie s Hofmannem a Sokolem začne na Vánoce. Do léta vydrží málokdo

Martin se chce rozvést, protože jeho žena Ivana už dvacet let ví nejlíp, jak má fungovat rodina. I barman a majitel kavárny Vláďa si jasně nalinkoval, co má a nemá dělat jeho nová manželka. A jsou tu i další postavy s tuctovými problémy, které spisovatelka Eva Twardzik Urbaníková převedla ze své knihy na plátno, aby v režii Marty Ferencové vznikla komedie V létě ti řeknu, jak se mám.

Před dávnými časy bůh stvořil zašmodrchaná, nelineární vyprávění. A tvůrci britské komedie Láska nebeská z roku 2003 pochopili, že je to výborný způsob, jak oživit pohodový vánoční film.

Režisérka Ferencová a scenáristka Eva Twardzik Urbaníková, známá také jako Evita Twardzik, svou novinku rovněž zalidnily postavami, které mají společné zážitky. Vedle toho ale některé podnikají trochu tajné věci. Figuruje v nich třeba premiér. A na konci se vše propojí. Jen s poněkud jiným účinkem.

Ve skutečnosti snímek V létě ti řeknu, jak se mám, jejž od čtvrtka promítají česká kina, nečerpá tolik ze slavného britského vzoru. Tento způsob vyprávění je v mainstreamových komediích spíš českou klasikou. Neumíme pořádně napsat dvojici postav, která by utáhla romantickou či vztahovou linku? Pojďme podobných torz vyrobit spoustu a následující dvě hodiny budeme předstírat, že jejich letmo nahozené osudy a povahy by mohly někoho zaujmout. Vůbec nevadí, že tím pádem není prostor, aby se ve filmu cokoli stalo.

Scénář divákům jen pozvolna odhaluje, proč by ta parta nesourodých jedinců měla mít něco společného. Časem se důvod sice vyjeví, ale příliš nepomáhá. Neboť tahle skupinka působí, jako kdyby si někdo kamarády na dlouhá desetiletí vybral losem.

Existuje několik možností, jak záplavu "hrdinů" protřídit. Třeba podle povolání. Je tu známá moderátorka, jejíž manžel překládá knihy. Pak třeba dva právníci. Zubař Ivan, co se chce rozvádět. U zhruba poloviny protagonistů je jejich profese poněkud bizarním způsobem vtažená do zápletky. U zbytku je informace o zaměstnání zcela zbytná.

Pak lze hrdiny dělit podle toho, zda umí, či neumí mluvit. Režisérka Ferencová ráda angažuje zahraniční, v tomto případě hlavně slovenské a rumunské herce. Ale zjevně už méně ráda povolává kvalitní dabéry. Dochází pak k velmi zneklidňujícímu efektu, kdy se na plátně pohybují čeští a přespolní herci společně. Třeba Martin Hofmann či Ondřej Sokol mluví a jejich ústa se pohybují stejně se zvukem jejich hlasu. Další kolegové však otevírají pusu zcela nahodile. Což je chvílemi děsivé.

2:10 Film V létě ti řeknu, jak se mám promítají kina od čtvrtka. | Video: Falcon

Tvůrci se opravdu snažili natočit film "ze života". Byť ze života zajištěných lidí, přejíždějících ve velkých autech mezi sterilně načančaným prostředím - od luxusních bytů po malebnou horskou chalupu.

Některé osudy obsahují zárodek něčeho, z čeho by mohl vzniknout příběh. Jenže zůstane u klišé. Třeba o ženě, která tak moc chce, aby byli všichni kolem šťastní, až vytvoří domácnost, v níž se nedá dýchat. Tereza Kostková ji bohužel - ne zcela vlastní vinou - hraje tak stereotypně, jak jen to jde.

Protagonisté buď nevědí, co chtějí, nebo to z různých důvodů musí tajit svým protějškům. A protože se příběh začne odehrávat na Vánoce, nakonec se dočkáme i vánočního poselství o větším pochopení a toleranci. Byť tedy až v létě, jak napovídá název.

Ten konec skoro jako by patřil k nějakému filmu, na který by se i dalo koukat. Bohužel to neplatí o předchozím ději, jejž prorocky shrnuje postava hraná Kostkovou: "Nepřijde vám divné, co se nám všem děje?"

Přijde. Všem divákům to musí přijít divné, a protože podobných vět na plátně zazní víc, skoro se vkrádá podezření, že jde o nějakou lišáckou sebereflexi. Bohužel ne. Stejně jako postavy nesourodě pohybující rty nepřišly z nějakého experimentálního hororu. Je za tím jen neumětelství či lenost tvůrců nadabovat je alespoň trochu obstojně.

Když se k tomu připočte doslovná hudba, která musí dělat "bum bác", když postavy dělají "bum bác", a některé zákruty zápletky, v nichž dojde na krev, vyhrožování a další dramatické prvky, výsledek lze popsat jen jako utrpení zahalené do vypulírovaného kabátu. Pod ním není vůbec nic.

Marta Ferencová takové příběhy točí stále dál. Loni režírovala podobný jménem Přání Ježíškovi, tentokrát nikoli podle své dvorní scenáristky Evy Twardzik Urbaníkové, ale od polského autora Marcina Baczyńského, který se na nápodobu Lásky nebeské specializuje a má v tom o kousek více cviku.

Při sledování V létě ti řeknu, jak se mám má však divák jediné přání adresované Ježíškovi či komukoli s trochou soudnosti. Nechte podobné hrdiny příště raději na stránkách knih, odkud vzešli. Tam je epizodickému vyprávění i nahrubo načrtnutým charakterům lépe. Jakmile dostanou tvář známých herců, budou trpět oni i publikum.