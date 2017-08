Trailer: Probouzí se zlo a bere na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíme. Jako v hororu To

4. 8. 2017

Trailer k hororu TO

Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, které na sebe bere podobu toho, čeho se člověk nejvíce bojí. Když v obci začnou mizet děti, skupina mladých chlapců a děvčat začíná bojovat proti zlému klaunovi jménem Pennywise, jehož vražedná a násilnická historie se táhne napříč staletími. Horor Andrese Muschiettiho je natočený podle stejnojmenného románu Stephena Kinga, s přízní to ale bude mít těžké. "To" už se totiž dočkalo celkem populární televizní adaptace v režii Tommyho Lee Wallace s Timem Currym z roku 1990. Do kin jde snímek 7. září. Prozatím se podívejte na trailer.

