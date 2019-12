Recenze: Ve filmu Šťastný nový rok jsou muži ňoumové, obstojí jen dvě zápletky

Neinvenční, z mnoha inspiračních zdrojů poslepovaná je slovenská romantická komedie Šťastný nový rok, kterou od tohoto čtvrtka promítají česká kina. Svěže na ní působí jediná věc: snad díky scenáristce a producentce Adrianě Kronerové nahlíží na citové vztahy převážně ženskou optikou.

Ne že by ústřední čtveřice kamarádek trávící silvestra v luxusním hotelu ve Vysokých Tatrách byla nějakým příkladem emancipace. Alespoň však protagonistky nejsou hysterky, frustrované neurotičky nebo takzvané ezopipiny, jak bývá zvykem v obdobných českých komediích.

Naopak: na rozdíl například od některých adaptací knih Michala Viewegha, scénářů Petra Kolečka nebo komedií Jiřího Vejdělka tady sexismus míří opačným směrem. Humor vzniká především na úkor mužů, kteří jsou s výjimkou jednoho charismatického milionáře většinou hodní, ale poněkud tupí ňoumové.

Dobře zajištěné hrdinky to s nimi nemají lehké, a tak na horách raději tráví většinu času v baru nebo u kiosku pod sjezdovkou, případně utrácejí v drahých buticích. Jedna taková neústrojně působící střihová montáž hédonistického shoppingu by mohla odkazovat na poetiku seriálu Sex ve městě z 90. let minulého století. Mnohem spíše je to ale příležitost, jak uplatnit služby Sandry Žigové, stylistky Zuzany Čaputové, na jejíž spolupráci s filmaři láká reklamní kampaň.

Inspiraci u příběhů Carrie Bradshawové a jejích kumpánek hledal už mustr seriálu Milenky, který vysílala televize Markíza a stejně jako Šťastný nový rok ho natočil režisér Jakub Kroner. Tvůrčí duo syna a matky, scenáristky a producentky Adriany Kronerové, z něho do své nynější vánoční komedie přetáhlo kompletní čtveřici hereček.

Táňa Pauhofová hraje čerstvě opuštěnou Hanu, která se v průběhu pobytu zakouká do řidiče nového majitele hotelu. Bára hraná Zuzanou Norisovou má vcelku spokojený vztah s manželem, který se projevuje jako infantilní a roztržitý "kokot", jak ve filmu opakovaně sám sebe tituluje pokaždé, když někde zase zapomene svou osmiletou dceru.

Další do party je šťastně rozvedená Marcela (Antonia Liskova), která v hotelu narazí na bývalého manžela - ten tu tráví Vánoce s výstavní mladou a hloupoučkou přítelkyní, influencerkou na sociálních sítích.

Všechny vedlejší charaktery vyznívají jako karikatury. Bohužel o moc více prokreslené nejsou ani hlavní postavy, kterým bychom se v rámci žánru ideálně posmívat neměli. Pocit, že sledujeme reálný život, a ne prefabrikovaný konstrukt, nakonec v dějově přeplácaném příběhu vyvěrá pouze ze dvou zápletek.

V jedné dojde k setkání Marceliny matky (Emilia Vašáryová) s dávnou první láskou v podání Jiřího Bartošky. Tahle seniorská linka, doplňující multigenerační šablonu ansámblové komedie, je jen prachobyčejně sentimentální. Dokonce i vtip s raušem po snědení trávového koláčku tvůrci raději hned v zárodku zahrají do autu, aby náhodou nepřivedli diváky do rozpaků. Vašáryová s Bartoškou ale z toho mála, co jim scénář nabízí, uhrají maximum.

A pak je tu příběh těhotné Veroniky (Gabriela Marcinková), manželky majitele hotelu (Jakub Prachař). Ten je nervózní z návštěvy nového šéfa i ze své situace nastávajícího otce a partnera silné i schopné ženy, která má ve skutečnosti celou agendu hotelu pod palcem.

Klíčová scéna filmu se odehraje na usmiřovací procházce zasněženou krajinou, v níž pár najednou překvapí medvěd - a muž před ním uteče.

Není to samozřejmě nic ani vzdáleně tak drásavého jako snímek Rubena Östlunda s podobnou zápletku Vyšší moc. Ale tenhle moment má snad jako jediný ve Šťastném novém roce emocionální váhu, protože to, co mu předchází, vykazuje parametry realistického zobrazení krize partnerského vztahu.

Ta scéna funguje jako připomínka, že dvaatřicetiletý režisér Jakub Kroner má za sebou slušné nízkorozpočtové snímky z prostředí outsiderů žijících na společenském okraji jako Bratislavafilm nebo Love. A toho, o kolik by jeho novinka mohla být lepší, kdyby měla jiné než jen komerční ambice.

Takhle se jedná o komediálně většinou lacinou, sterilně natočenou podívanou, z níž dojem v českých kinech navíc kazí příšerný dabing. Není tak nevkusná jako některé nedávné české kousky ze stejného žánru typu Špindl 2. Ale to je na obranu tohoto filmu dost málo.