Sedmilhářky mají o čem vyprávět. Druhá řada seriálu se Streepovou je satiričtější

Pokračování často přináší zklamání. Po předloňském povedeném finále první řady Sedmilhářek si dost diváků přálo, aby definitivně skončily.

Na to byl ale seriál příliš úspěšný. Herečky a výkonné producentky Nicole Kidmanová s Reese Witherspoonovou se rozhodly příběh neopustit - a dobře udělaly. Druhá řada, kterou ode dneška vysílá také česká HBO, je jiná, ale zatím minimálně stejně dobrá.

Ukazuje se, že trauma ze smrti Perryho, manžela dokonalé Celeste v podání Nicole Kidmanové, u které bylo všech pět hlavních postav a kolem níž se točila první řada, poskytuje dokonalou příležitost, jak se hlouběji ponořit do jejich příběhů.

Všechno je v pořádku

Předtím si každá z žen střežila svou malou nebo větší lež, tentokrát jsou v průšvihu všechny společně. Netvoří ale solidární sesterský klub, jak naznačovaly poslední záběry první řady. Pár měsíců po traumatizující události je každá ve vlastním světě, s ostatními propojená běžným kontaktem.

Celeste a Madeleine, kterou hraje Reese Witherspoonová, jsou dál nejbližšími kamarádkami, Renata v podání Laury Dernové se stala spíš spojenkyní než přítelkyní.

Bonnie (Zoe Kravitzová) je jako předtím téměř izolovaná od zbytku skupiny, snad až na Jane (Shailene Woodleyová). Stejně nikdy nebyly kamarádky, tak na co si teď hrát.

Tragická událost, kterou mají za sebou, dává v seriálu o bohatých a úspěšných ženách zvyklých předstírat, že všechno v jejich životech je dokonalé, vyniknout ještě satiričtějším tónům. Madeleine a Renata, při udržování fasády nejteatrálnější, se zdánlivě nezměnily. Madeleine dál vystavuje svůj panenkovský šarm, Renata září sebevědomím úspěšné pracující matky.

Obě ale ve snaze maskovat prožité trauma začínají své role přehrávat, zatímco vychází najevo, že jejich rodiny jsou v hluboké krizi.

Jane se teď zdá ze všech nejvyrovnanější. Odhalení muže, který ji znásilnil, přineslo úlevu a nejmladší - i nejchudší - z žen se může posunout do fáze randění s novými známostmi. Bonnie mezitím nemluví ani se svým manželem. O tom, co se stalo, se ostatně s nikým mluvit nedá. A tak až nyní se ze "supersexy" učitelky jógy stává pozoruhodná postava. Neboť začíná být zjevné, že do přímořské idyly lidí jako z plakátů nezapadá.

Největší pozornost se i v začátku druhé řady seriálu ale upíná k Celeste. Stejně jako v té první bojuje s dvojakostí pocitů vůči - teď už mrtvému - manželovi. Přes vzpomínky na prožité násilí jí chybí, stejně jako malým dvojčatům, které vyrůstají ve smutku a ve slabších chvílích imitují tatínkovu agresivitu.

Celeste jim na něj chce zachovat hezké vzpomínky. A pak je tu ještě tchýně, kterou hraje Meryl Streepová. Ta ostatním nedovolí uvažovat o zesnulém synovi jinak než jako o andělovi.

První epizodu nové řady Sedmilhářek uvede česká HBO toto pondělí večer. | Video: HBO | 01:59

Mary Louise Streepová

Každá z postav jako by se pohybovala ve svém žánru, píše trefně Ben Travers na vlivném americkém filmovém webu IndieWire. Madeleine je jako většina rolí Reese Witherspoonové hrdinkou satirické komedie, Renata kraluje své telenovele, Celeste prožívá psychologický thriller. A zároveň je celá montereyská pětka - jak ženám, které byly u smrti Perryho podezřele blízko, přezdívají místní - kolektivním hrdinou žánru v nadsázce nazývaného traumedy. Tedy komedie o traumatizovaných lidech.

Trauma je jedním z nejčastějších témat seriálů s ženskými postavami (kromě Sedmilhářek třeba aktuálního Dead to Me, dostupného na Netflixu). U nás jsou zatím známější spíše závažněji pojaté seriály, které se zabývají traumaty, jako Na jezeře nebo Ostré předměty.

Druhá řada Sedmilhářek obsahuje ještě jeden podstatný nový prvek, který vše posunuje o úroveň výš - přítomnost Meryl Streepové. Nejde jen o to, že si stěží představit větší hvězdu, která se mohla v roli Perryho matky a Celestiny tchýně Mary Louise přistěhovat do Monterey.

Streepová je do zbohatlického ráje vhozena jako trochu starosvětská konzervativní narušitelka, mezi níž a zbytkem žen existuje generační rozdíl. Navíc působí coby potenciální likvidátorka pracně budovaných lží.

Divácky má maximálně vděčnou polohu. Scény s Madeleine, vůči jejíž fasádě je postava Streepové nepokrytě podezřívavá, vyznívají vyloženě komediálně. Scény s Jane a malým Ziggym, jehož je babičkou, jsou dojemné a zneklidňující zároveň. Na tragédii, která se stala, Mary Lousie nutí všechny vzpomínat s téměř colombovsky roztomilou neodbytností.

Jeden z nejsilnějších momentů tří prvních epizod nové řady přichází, když u rodinné večeře sklouzne z lehkovážně babičkovského tónu k truchlivému zakvílení steskem po synovi.

Nenucenost, s jakou Sedmilhářky přepínají ze satirické komedie do bolestivého dramatu, je ostatně jednou z dobrých vlastností seriálu, jehož první řada nejslavnější žijící hollywoodskou herečku okouzlila natolik, že ji k účasti nikdo nemusel přemlouvat. Její postava má dokonce rodné křestní jméno, které později vyměnila za přezdívku Meryl.

Valléeho střídá Arnoldová

Televizní zpracování románové předlohy od australské autorky Liane Moriartyové se předloni nestalo senzací jen díky přítomnosti Nicole Kidmanové nebo Reese Witherspoonové a jejich seriálové "girl power". Velký podíl na úspěchu měly režie a střih Kanaďana Jeana-Marca Valléeho, které mohly za zasněnou atmosféru přímořského městečka v Kalifornii i pocit z neustále sledujících očí.

Vallée, který u seriálu zůstává coby výkonný producent, je také známý oblíbenec amerických herců. Dává jim maximální prostor a vytváří co nejpřirozenější podmínky k práci, používá například málo umělého svícení a na place je nenutí trávit tolik času.

Režisérka druhé řady, ceněná britská tvůrkyně Andrea Arnoldová, se neodchyluje od vizuálního výrazu, který Sedmilhářkám vtiskl Vallée. Používá i jeho typické kratičké retrospektivy. Také její vlastní filmy jako tři roky staré American Honey či Fish Tank z roku 2009 intenzivně pracovaly s atmosférou a vnímáním ženských hrdinek. Možná i proto byla Arnoldová pro druhou řadu seriálu vybrána.

Pokud má seriál tentokrát méně záhadný a sarkastičtější tón, je to dané už scénářem, který podle dalšího románu Moriartyové opět napsal veterán americké televizní produkce David E. Kelley, autor Nemocnice Chicago Hope nebo Ally McBealové. A rozhodně to není špatně.

Tentokrát my diváci víme všechno. Jen čekáme, jestli to na hrdinky praskne. Uvidíme, kam se seriál vyvine po prvních třech epizodách. Zatím to vypadá slibně.