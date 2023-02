Sean Penn, Dinklage, Kristen Stewartová. Začalo filmové Berlinale plné hvězd

Jako symbol, že po několika pandemických letech je kinematografický průmysl zpět v plné síle, lze vnímat letošní ročník filmového festivalu Berlinale. Ten v německé metropoli slavnostně začal tento čtvrtek večer, kdy se první hvězdy prošly po červeném koberci cestou do festivalového kina Berlinale Palast. V něm poprvé po dvou letech nejsou povinné roušky a diváci mohli obsadit všechna křesla.

K hlavním hostům přehlídky, jež potrvá do 26. února, patří americký režisér Steven Spielberg, herečky Kristen Stewartová, Anne Hathawayová a Fan Ping-ping nebo herci Sean Penn a Peter Dinklage. Na ně bude upřena většina pozornosti médií. Neméně důležitý je ale zdejší filmový trh, kde se po hubených koronavirových letech sešel rekordní počet účastníků. Okolo 1168 distributorů nakupujících práva se uchází o 827 titulů ze 121 zemí, spočítali pořadatelé.

"Je zjevné, že filmový průmysl začíná po pandemii znovu nabývat sílu," potvrzuje Scott Roxborough, šéf evropské pobočky oborového časopisu Hollywood Reporter. "Berlinale v tomto ohledu poslouží jako lakmusový papírek pro celý obor," myslí si.

Festival byl založen roku 1951, tedy za studené války, ve městě rozděleném železnou oponou. Vždy tak měl větší politický kontext než konkurenční přehlídky ve francouzském Cannes a italských Benátkách. A letos tomu není jinak, píše agentura AFP. Akce se koná v době, kdy pokračují protivládní protesty v Íránu a kdy si svět připomíná první výročí ruské invaze na Ukrajinu.

Součástí programu je právě několik filmů i debat o situaci na Ukrajině a v Íránu. K nejočekávanějším patří dokument Superpower, který o ukrajinském prezidentovi a někdejším herci Volodymyru Zelenském režíroval dvaašedesátiletý držitel dvou Oscarů Sean Penn s kolegou Aaronem Kaufmanem. Na Ukrajině natáčeli vloni právě v době, kdy se přes hranici začaly valit ruské tanky směrem na Kyjev. "Kvůli pandemii jsme s prezidentem nejdřív mluvili přes Zoom. Poprvé jsme Zelenského osobně osobně potkali vloni 23. února, v předvečer invaze," řekl při čtvrtečním ceremoniálu Penn, který se právě vrátil z ukrajinského Kyjeva. "Za ten rok se jedna věc nezměnila, a to je odhodlání ukrajinského lidu vyhrát," dodal a sklidil potlesk.

Hned nato se pořadatelé přes telemost spojili se Zelenským, kterého sál na začátku i na konci jeho řeči odměnil dlouhým potleskem vestoje. "Film dokáže bořit zdi mezi lidmi i ideologiemi, jako když německý režisér Wim Wenders s dvouletým předstihem pomyslně zbořil Berlínskou zeď filmem Nebe nad Berlínem," řekl Zelenskyj s odkazem na poetický snímek z roku 1987.

Pětačtyřicetiletý Zelenskyj ještě pamatuje dobu, kdy bylo Německo rozdělené na východní a západní. "Dnes chce Rusko postavit přesně takovou zeď na Ukrajině, aby oddělilo Ukrajince od Evropy a svobody, kterou si zvolili," přirovnal. "Kultura a film mohou být apolitické, ale ne v době ruské válečné agrese, ne v době ruských válečných zločinů," dodal ukrajinský prezident. Jeho proslov na pódiu vyslechl Sean Penn s pohnutým výrazem v obličeji.

Snímky natočené s podporou ruské čí íránské vlády organizátoři Berlinale do letošního programu nepřijali.

Po čtvrtečním ceremoniálu diváky čeká zahajovací film, americká romantická komedie She Came to Me režisérky Rebeccy Millerové. Peter Dinklage známý z Hry o trůny v ní hraje newyorského operního skladatele, jenž bojuje s tvůrčím blokem.

O hlavní cenu se uchází například thriller Manodrome s herci Jessem Eisenbergem a Adrienem Brody o řidiči služby Uber, který se při čekání na narození svého prvního dítěte připojí k temnému mužskému kultu. Dle pořadatelů film vypráví o krizi maskulinity.

Angličanka Helen Mirrenová je hvězdou snímku Golda o izraelské premiérce Goldě Meirové, jež vládla v letech 1969 až 1974. Herečka Vicky Kriepsová ztvárnila renomovanou rakouskou spisovatelku a intelektuálku Ingeborg Bachmannovou v životopisném filmu, který natočila osmdesátiletá veteránka německé kinematografie Margarethe von Trottová. Ta už je autorkou portrétů filozofky Hanny Arendtové a umučené revolucionářky Rosy Luxemburgové.

John Malkovich do Berlína přivezl surrealistický snímek o starořímském filozofovi Senecovi, stoickém vychovateli tyranského císaře Nerona. Senecu hraje Malkovich, nemalou roli zde má mít také herečka Geraldine Chaplinová, osmasedmdesátiletá dcera komika Charlese Chaplina.

K dalším očekávaným titulům patří Suzume, animovaná novinka padesátiletého japonského režiséra Makota Šinkaie, dokumenty o tenistovi Borisi Beckerovi a disco zpěvačce Donně Summerové či hraný dokument o výrobci mobilních telefonů BlackBerry.

Čestného Stříbrného medvěda za celoživotní přínos kinematografii v Berlíně osobně převezme režisér Steven Spielberg.

Porotě předsedá dvaatřicetiletá hollywoodská hvězda Kristen Stewartová, které se této pocty dostalo jako nejmladší v historii festivalu. Podle agentury AFP zhruba 40 procent soutěžních děl natočily ženy.

Vítězové hlavní ceny, Zlatého medvěda, budou známi příští sobotu večer. Česko mezi nimi stejně jako vloni nebude, do soutěže se žádné zdejší snímky neprobojovaly. Česko je pouze jedním ze čtyř koproducentů dokumentu Východní fronta tvůrců Vitalije Manského a Jevhena Titarenka, zařazeného do doprovodné soutěžní sekce. Vypráví o válečném dokumentaristovi Jevhenovi, který se roku 2014 vydal na Rusy anektovaný ukrajinský Krym, načež se vloni s přáteli přihlásil ke zdravotnickému praporu na frontě. Film zachycuje jejich zkušenosti během prvních šesti měsíců války, napsala agentura ČTK.

Podle ní budou jinde na Berlinale k vidění také film Poznámky z Eremocénu dvaačtyřicetileté slovenské režisérky Viery Čákanyové nebo krátký animovaný snímek Deniska umřela od Philippa Kastnera studenta pražské FAMU.

Retrospektivní sekce uvede digitálně restaurovanou verzi Sedmikrásek z roku 1966, jednoho z režijních vrcholů Věry Chytilové.

Asijská média budou na Berlinale s napětím sledovat comeback jedenačtyřicetileté čínské herečky Fan Ping-ping, která se prosadila v hollywoodských ságách Iron Man a X-Men. Poslední roky se však nejvýdělečnější celebrita čínského showbyznysu stáhla do ústraní poté, co dočasně upadla v nemilost čínské komunistické strany. Ta ji vyšetřovala pro podezření z krácení daní. Herečka se po třech měsících objevila na veřejnosti, veřejně se omluvila a oznámila, že zaplatí pokutu v nebývalé výši 883 milionů jüanů, v přepočtu okolo 2,8 miliard korun. Na festivalu se teď Fan Ping-ping představí v lesbickém dramatu Green Night, odehrávajícím se v podsvětí jihokorejské metropole Soulu.

Podle agentury ČTK se také pořadatelé Berlinale potýkají se zdražováním a vyššími náklady na energie. Kvůli tomu cena jedné vstupenky stoupla ze 13 na 15 eur, asi 355 korun.

Protože jen z prodeje lístků a od sponzorů by pořadatelé dost peněz navíc nevybrali, zmocněnkyně německé vlády pro kulturu Claudia Rothová dala festivalu nad rámec pravidelné podpory ve výši 10,7 milionu eur, což je asi 253 milionů korun, jednorázově navíc ještě 2,2 milionu eur, tedy asi 52 milionů korun.